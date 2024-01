El PSOE acusa al PP de ser "antisistema" por oponerse al decreto 'ómnibus' y este le afea negociar con Junts "en un despacho oscuro"

El PSOE y el PP se han vuelto a enredar entre acusaciones en la primera sesión parlamentaria del año. El que debiera de ser un debate sobre el contenido del decreto 'ómnibus' —la ley que pretende digitalizar la Justicia— ha acabado por convertirse en un señalamiento al principal grupo de la oposición por parte del Gobierno. El PSOE ha acusado al PP de ser un partido "antisistema" por "ir en contra de los intereses de la ciudadanía", mientras que Sumar les ha instado a demostrar que son un partido de Estado tras asegurar que "no les preocupa la mayoría social de este país". Los de Alberto Núñez Feijóo se han defendido escenificando la ausencia de la formación de Carles Puigdemont, el socio del Gobierno que tiene la llave para tumbar el decreto y que, precisamente, ha renunciado al uso de la palabra. "La primera sorpresa es que Junts ni siquiera ha bajado aquí a debatir y parece ser que está negociando en un despacho oscuro... los españoles serán conscientes de quien de verdad gobierna en este país", ha lanzado el diputado popular Pere Huguet.

El resto de socios del PSOE han avanzado su apoyo al decreto, aunque todos ellos han pedido mejoras, para lo que la mayoría ha solicitado que se tramite como un proyecto de ley para poder presentar enmiendas. El más destacado su propio socio de Gobierno: Sumar votará que a favor, lo que no quiere decir que no tengan críticas de la ley "porque todo es mejorable". Por su parte, Podemos —ahora en el Grupo Mixto— ha lamentado que no se haya contado con ellos para redactar una ley de tal envergadura. "Si se presentan una batería de medidas deben de negociarse con todos los grupos".

También se han unido a las críticas de la oposición que reprochan al Ejecutivo que abuse del real decreto ley, una la figura que debiera ser excepcional. Tanto Vox como PP opinan que se ha optado por esta fórmula para introducir las exigencias de los socios minoritarios. "¿Qué urgente necesidad está en el cambio del censo? Quizá es que estaba en el acuerdo con el PNV", ha ironizado el PP.

Sin embargo los socialistas han insistido en la urgencia de aprobar la reforma de la Justicia. El ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, ha pedido a los grupos que "piensen en las personas y no en intereses partidistas" ya que con sus votos "determinarán el precio de los alimentos, la factura de la luz, o si se actualizan y se suben las pensiones o se congelan". Como responsable de defender el decreto, Bolaños ha concluido que "hoy no puede ser el día en que el Congreso vuelva a aprobar recortes como hace ya más de un lustro". "Cada pensionista que les votó está hoy mirándoles", ha añadido para presionar en pleno debate y sin los apoyos amarrados.

En este punto, el PSOE se ha dirigido al PP. El socialista José Luis Aceves ha urgido a votar a favor del decreto porque, de lo contrario, "cuando alguien niega que el avance supone un buen recorrido para la ciudadanía se convierte en un partido antisistema y diputados que van contra los intereses de la ciudadanía". "Este decreto pone negro sobre blanco quién decide avanzar y quién retroceder porque no pone ningún modelo encima de la mesa".

También desde Sumar han acusado al PP de votar en contra por intereses partidistas. "Feijóo dice que no va a salvar a Pedro Sánchez como si esto fuera un juego de niños olvidando que no hay que salvar a este Gobierno sino a la mayoría de este país que no vive de las rentas". Todo pese a que este lunes, el líder popular anunciara que presentará iniciativas en el Congreso con algunas medidas anticrisis si el Gobierno no logra salvar su decreto para ayudar a los españoles que atraviesan dificultades.

El PP ha cerrado el debate avisando al PSOE de que "lo mejor que puede pasar es que no se convalide" el decreto porque "la Justicia no aguanta más chapuzas jurídicas", en referencia a dicho real decreto ley. "Si de verdad quieren trabajar por mejorar la Justicia, siéntense mañana con el PP para alcanzar ese gran pacto de Estado por la Justicia que les propuso Feijóo".