Jorge Javier Vázquez revela que lleva 13 días sin salir de casa: "La Covid me ha dejado aniquilado"

"Lo sé, soy muy poco original: más de media España está así", admite Jorge Javier Vázquez desde su blog de la revista Lecturas. Se refiere el presentador a su actual estado de salud, en horas bajas por la Covid.

"Escribo en la cama acompañado de tres de mis perros. Llevo sin salir a la calle desde el veintiséis de diciembre por culpa de una Covid que me ha dejado aniquilado", revela el comunicador. "Durante estos días he estado más dormido que despierto y el tiempo que no pasaba en la cama lo hacía tumbado en el sofá viendo la tele", escribe.

El catalán ya tiene proyecto televisivo a la vista, y volverá a ser en Telecinco. Y es que, como muchos esperaban y pedían, el presentador volverá con uno de sus formatos estrella, Supervivientes.

Vázquez volverá en el mes de marzo a ponerse al frente del famoso reality, que esta edición estará producido por Cuarzo (La isla de las tentaciones, Así es la vida, ¡Vaya vacaciones!), quien ya está inmerso en el proceso de selección del casting.

Aunque, tras la cancelación de Sálvame, el Deluxe y Cuentos chinos, y la ruptura de La Fábrica de la Tele con Mediaset, se elucubró si el de Badalona volvería a aparecer en la cadena, lo cierto es que el citado medio asegura que en ningún momento se puso en duda su participación en la próxima edición de Supervivientes.

De hecho, Jorge Javier Vázquez no tiene contrato de exclusividad con la productora de ¡Sálvese quien pueda!, sino que está vinculado a Mediaset hasta 2025.