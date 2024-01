Trias rechaza sancionar a las empresas que cambiaron su sede social tras el referéndum del 1 de octubre

Xavier Trias, exalcalde de Barcelona y líder del grupo municipal Trias per Barcelona (Junts), no ve con buenos ojos sancionar a las empresas que trasladaron su sede social tras el referéndum del 1 de octubre. A pesar de que la propuesta la ha lanzado su partido, el exalcalde se ha mostrado tajante en una entrevista para El Periódico y ha explicado que estas compañías se fueron de Cataluña “amenazadas”. No obstante, ha dado su apoyo a la decisión de Junts de no convalidar los decretos anticrisis que se someterán a votación este miércoles en el Congreso.

El paquete de medidas propuesto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez incluye medidas como rebajas de impuestos y la gratuidad de Rodalies de Catalunya, pero también otras que, según Junts, pueden invadir competencias de la Generalitat y dificultar que se aplique la amnistía.

Trias ha asegurado que Sánchez, "se ha equivocado, lo ha hecho mal", y que "se irá encontrando" con el bloqueo de iniciativas políticas si no las consensua. "Tiene que entender que la forma de actuar tiene que ser otra", ha añadido, y le ha recomendado "crear confianza y buen entendimiento".

Sin transparencia no hay confianza

El líder de Trias per Barcelona ha confiado en el diagnóstico de Junts sobre el decreto de modernización judicial, que según la formación puede dilatar la aplicación de la amnistía. "Me los creo, genera cierta desconfianza si no está pactado", ha dicho, para añadir que "es una cosa que puede afectar a la amnistía, que es un tema muy importante para nosotros".

También se ha referido a la propuesta del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para luchar por un pacto fiscal y ha valorado que hay que "reconocer que Cataluña es una nación". "No renunciaremos nunca a la independencia, pero el grado de dependencia actual es humillante", ha criticado.