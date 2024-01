Los pellets llegan a playas de Asturias y harían obligatoria la intervención del Gobierno al afectar a varias autonomías

Los pellets de plástico que empezaron a llegar a playas de Galicia a mitad de diciembre ya han dado el salto a Asturias. El Gobierno del Principado ha confirmado que ha localizado bolitas de microplásticos en playas de la parte occidental, la más cercana a Galicia, y que ha activado el plan de emergencia, de momento en nivel 1, como el gallego. Según la ley, si un episodio de contaminación marítima como este afecta a la costa de varias comunidades, sería motivo para elevar la alerta a nivel 3, en cuyo caso se había obligatoria la intervención del Gobierno central, que de momento la Xunta descarta al mantener su alerta en 2. Para que esto ocurra, fuentes técnicas y científicas tendrían que determinar que se trata de contaminación marina "de gran magnitud o peligrosidad".

Según indican fuentes del Principado, el viernes pasado se activaron labores de vigilancia dada la situación en Galicia sin que hasta el domingo se hubieran detectado microplásticos. Este lunes, sin embargo, sí se han descubierto en playas de la parte occidental, la más cercana a Galicia.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, también se ha referido a la llegada de los pellets a Asturias en redes sociales, a través de un mensaje en el que ha ofrecido el apoyo del Gobierno al presidente asturiano, Adrián Barbón, de la misma manera que este domingo transmitió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. A ambos les ha manifestado "la disponibilidad del Gobierno para ayudar" y ha reiterado que los equipos del Ministerio "están preparados para responder tan pronto se solicite". Al menos en el caso de Galicia y si no cambia el nivel de alerta, no parece que vaya a ser así. La Xunta ha confirmado este lunes que no tiene previsto escalar del nivel 1 al 2, en cuyo caso sería posible la intervención del Gobierno central.

Han llegado #pellets a playas aturianas.

He llamado al presidente del Principado, @AdrianBarbon, y le he transmitido -como ayer hice con @AlfonsoRuedaGal- la disponibilidad del gobierno para ayudar.

Nuestros equipos están preparados para responder tan pronto se solicite. — Teresa Ribera 🌹 (@Teresaribera) January 8, 2024

De este modo, la contaminación del mar debido a los pellets afecta a varias comunidades, una circunstancia que, de acuerdo a la ley que regula el Sistema Nacional de Respuesta (SNR) ante la contaminación marina, sería suficiente para que se eleve la alerta desde el nivel 1 que tienen actualmente Galicia y Asturias hasta el nivel 3, que obligaría a intervenir al Gobierno central y, en concreto, al Ministerio de Transición Ecológica.

Según indican fuentes gubernamentales, a diferencia de los niveles 1 y 2 de alerta, cuya activación es competencia de cada comunidad autónoma, el nivel 3 lo tendría que declarar el Gobierno central, si también llega a la conclusión de que la contaminación provocada por los pellets es "de gran magnitud o peligrosidad", algo que tendrían que determinar técnicos y científicos que llevan desde el primer momento monitorizando la situación.