Bertín Osborne y la firme promesa que les hizo a los hijos de su gran amigo Arévalo

El comienzo de este nuevo año no está siendo fácil para Bertín Osborne. El cantante anunció hace unos días que no va a ejercer como padre del hijo que ha tenido con Gabriela Guillén. Además, el artista ha perdido recientemente a uno de sus mejores amigos, Arévalo.

El presentador no pudo despedirse del cómico debido a que se encontraba con Covid, aunque sí que aprovechó para hacerle una inquebrantable promesa a su familia.

La nieta de Arévalo, Ana, ha contado en el programa Fiesta que Osborne llamó a su padre y se disculpó por no poder estar con la familia. Asimismo, ha aprovechado para recordar la estrecha unión que mantenía el presentador con su abuelo: "Eran como hermanos pero sin el cómo".

El artista, en cuanto se recupere, viajará a Valencia para acompañar a la familia del humorista en estos momentos tan complicados. "Nos ha hecho saber que cuando se recupere vendrá a Valencia a ver a mi padre y mi tía", aseguraba Ana sobre la promesa que les había hecho Bertín.

Bertín y Arévalo fueron inseparables durante años, aunque hace poco tuvieron una disputa por teléfono, tal y como el mismo Bertín confesó. El motivo no fue otro que la preocupación del presentador por el estado de salud de su amigo: "Tuve una bronca por teléfono porque yo soy una persona que me cuido y hago deporte. El punto de inflexión de Paco fue la muerte de Elena y así se abandonó".

No obstante, la nieta del cómico no le ha dado importancia a este asunto: "Mi abuelo nunca se tomó lo que dijo Bertín como una bronca". Asimismo, también recalcó que su familia siempre ha sentido mucho cariño por él y comprendía su ausencia: "Se disculpó por no poder estar y es entendible totalmente porque estaba con Covid, pero no falta y vendrá a vernos".