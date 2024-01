Un mago para la legislatura

El inicio del año coincide con el arranque a efectos prácticos de la legislatura. Este miércoles el Gobierno tiene una primera prueba de fuego con el decreto ómnibus, que requiere para su aprobación del voto favorable de todos sus socios. Se trata de un cajón de sastre que, por razones diferentes, tanto Junts como Podemos amenazan con tumbar si no se producen cambios sustanciales. Los independentistas ven cuestiones que ponen en peligro la amnistía y no aceptan trágalas del Gobierno, una dureza que, a su vez, les sirve para marcar diferencias con ERC.

Por su parte, los morados denuncian una bajada de las pensiones en la letra pequeña de la reforma del subsidio de desempleo, una ayuda que, objetivamente, se incrementa. Lo más probable es que, pese a las amenazas, lleguen a un acuerdo. Sin embargo, esa va a ser la tónica de la legislatura, un continuo tira y afloja del Gobierno de Pedro Sánchez con sus socios, con votaciones agónicas que se salvarán en el último momento hasta que un día se rompa la cuerda. A partir de ese momento, la dinámica discurrirá en un plano inclinado hacia el adelanto electoral.

¿Cuándo ocurrirá? Solo un vidente podría adivinarlo. Preparando esta columna, me encontré con la divertida noticia de que un mago canario no solo predijo el Gordo de Navidad, sino que ha acertado este año el número del sorteo del Niño. Pues bien, atando cabos, para analizar el discurrir de esta legislatura nos falta un pitoniso que nos anticipe cuándo las alianzas de Sánchez con sus socios se torcerán. Porque la peor tentación en la que podemos caer los articulistas es la de convertirnos en adivinos.

Vamos a presenciar constantes sobresaltos, y la tentación de anticipar el futuro va a ser inevitable. Para esa arriesgada tarea nada mejor que reclamar la participación de un visionario con las dotes de acertar nada menos que la Lotería, aunque, claro está, en el caso citado seguro que hubo algún truco. El ilusionista en cuestión, llamado Xerax, se quedó con la llave de la caja de seguridad que custodiaba el sobre con el papel donde había escrito previamente el número premiado.

Al mago no hay nada que reprocharle. La magia funciona cuando nadie percibe la trampa, y en su caso funcionó a las mil maravillas. En política, en cambio, el teatro se hace sin disimular nada. Junts no romperá con Sánchez hasta que no se haya aprobado y ejecutado la ley de amnistía. A cambio, le concederán unos Presupuestos. En cuanto se atisbe el horizonte electoral en Cataluña todo se precipitará. Podemos dejará colgado al Gobierno en cuanto la situación económica se complique, cuando la recesión obligue a ciertos ajustes fiscales. En ambos casos, la ruptura es inevitable. Quién fuera mago para saber cuándo.