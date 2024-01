Rueda reta a Sánchez a visitar Galicia en la campaña para medirse con Feijóo y vaticina que Díaz "acabará con Sumar"

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato a reeditar las cuatro mayorías absolutas consecutivas del PP en esta comunidad, Alfonso Rueda, ha iniciado el año político retando al Gobierno a medirse con el líder de la oposición a nivel nacional. A Pedro Sánchez le ha invitado a visitar Galicia durante la campaña para medir fuerzas con Alberto Núñez Feijóo -expresidente de la Xunta-, mientras que a Yolanda Díaz le ha augurado un mal resultado en su propia comunidad autónoma. "Soy un convencido de que Feijóo suma en Galicia y Sánchez, resta". A lo que ha añadido que Díaz "ha ido de proyecto a proyecto y a veces contribuye más al final" de este que a su éxito. "Es capaz de acabar con sumar en Galicia antes de que sumar empiece realmente", ha señalado en un desayuno organizado por Europa Press.

El líder del PP también se ha pronunciado sobre el panorama político en Galicia. En términos semejantes al de su sucesor en la Xunta, Feijóo ha cargado contra los adversarios políticos de Rueda haciéndolos también suyos. "Para Pedro Sánchez, Galicia es una institución más a colonizar para su servicio y para el independentismo es un espacio más para extender su ideología". Así, ha advertido de que el "multipartito que gobierna España no tiene un programa común sino solo ansia de coparlo todo".

Si bien Rueda ha insistido en abordar la campaña en clave local, es consciente de que esta primera cita electoral de 2024 tendrá tintes nacionales. Así, durante el turno de preguntas, el gallego ha admitido la presión que le supone mantener la trayectoria de su antecesor aunque se ha mostrado optimista en su objetivo. "Voy a trabajar para que no se produzca un patinazo".

No obstante, fuentes de su entorno han admitido a posteriori que la crisis ambiental en Galicia por los millones de pellets de plástico que inundan playas le puede afectar en la campaña, dado que, hasta el momento, la Xunta no tiene información sobre el alcance de esta crisis. En su intervención, Rueda ha reprochado a la oposición que se dedique a hacer campaña con ello y al Gobierno, el hecho de que no le dé la información necesaria sobre le número de bolitas de plástico que han caído al mar para poder actuar conforme a ello. Es más, hasta no conocer de primera mano la información, Rueda no subirá el nivel de emergencia aunque esta sea la exigencia del Gobierno para darle apoyo con el vertido de pellets.