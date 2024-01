Ed Sheeran se alza con su su primer premio Emmy por la canción 'A Beautiful Game'

Getty Images for Amazon Music

El cantante británico Ed Sheeran ganó este fin de semana su primer premio Emmy por la canción A Beautiful Game, compuesta para la serie Ted Lasso.

Se trata de la primera nominación a los Emmy, y primera victoria, del autor de Perfect y Shape of You, que no estuvo presente el sábado en la gala para recoger el galardón. Su mayor rival era su compatriota Sam Ryder, el cantante británico que quedó segundo en la gala de Eurovisión de 2022, y que también optaba a la misma categoría de los Emmy (Música y letra sobresalientes) con otra canción compuesta para la misma serie.

"No esperaba ganar en absoluto, ha sido una auténtica sorpresa despertarme con la noticia, ojalá hubiera estado allí, pero estoy a punto de empezar la gira asiática, así que tristemente he tenido que estar en otro sitio", escribió Ed Sheeran en sus redes social al conocer la noticia. Compartió el premio el productor musical Max Martin y Foy Vance, que también participaron en la composición del tema.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ed Sheeran (@teddysphotos) /?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style="background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"> /?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style="background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);">

El ganador del Emmy también ha explicado la manera en la que surgió la canción: "Todos éramos fanáticos del programa y nos pidieron que hiciéramos una canción para el final, así que hace dos años, este mes, nos reunimos y escribimos una canción sobre el amor y el fútbol, y cómo siempre se trata del viaje en lugar del destino".

Además, sus fans también han tenido una participación especial en este tema. "Grabé a una multitud en uno de los estadios de mi show cantando el cántico final para mantenerlo en el aire del fútbol", explica el cantautor.

"La canción se enfrentó a algunos artistas y canciones fantásticos en su categoría Emmy a Mejor Música y Letra Originales", por eso, Ed Sheeran, no pensó tener "la más mínima posibilidad de ganar". El artista británico se siente "muy honrado" y ha agradecido a quienes votaron por el tema.

Este sería solo sería uno de los premios otorgado a Ted Lasso. La producción terminó la noche con dos Emmy después de que Sam Richardson se alzase como mejor actor invitado en una serie de comedia.