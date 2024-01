Tu horóscopo diario: domingo 7 de enero de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 7 de enero de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Finalmente, la semana va a terminar felizmente para ti gracias al influjo favorable de los planetas, y especialmente de la Luna, que te inducirá a un estado anímico positivo. Suerte o buenas noticias en las relaciones íntimas, amor, amistad, familia, con una tendencia general a que los sentimientos positivos predominen.

Tauro

Uno de los signos más favorables del día gracias al influjo benéfico de Júpiter, que además se verá potenciado con el de otros planetas. Propiciará la sensación de paz y felicidad, el futuro se ve con optimismo y esperanza, especialmente en relación con las aspiraciones laborales y materiales. La suerte va a estar de tu lado.

Géminis

El último domingo de Navidad va a terminar de un modo muy favorable para ti, especialmente para las relaciones, contactos y vida afectiva en general, donde te esperará una sorpresa muy agradable. Además, hoy será uno de esos pocos días en los que conseguirás vivir algunos momentos de gran paz y armonía emocional.

Cáncer

Este será para ti el típico día que irá de menos a más. Las emociones negativas te dominarán durante la primera mitad del día, ya sea con razón o sin ella. Sin embargo, todo irá cambiando a mejor según avance la tarde hasta terminar el día mucho más felizmente de como lo iniciaste. Te esperan alegrías en la vida afectiva.

Leo

Las influencias planetarias armónicas te van a traer un día claramente favorable, con buena estrella tanto para lo sentimental como para los asuntos materiales, un final feliz para unas Navidades en las que no solo todo ha salido tal y como esperabas, sino que además ha venido acompañado de éxito en asuntos mundanos.

Virgo

Hoy los planetas se hallarán en armonía y propiciarán que disfrutes de un día agradable, tanto en el ámbito mundano como a nivel emocional, libre de las numerosas cargas, ajetreos y agobios que suelen formar parte de tu día a día. Sobre todo será un día especialmente propicio para las alegrías en el ámbito familiar e íntimo.

Libra

Aunque hoy la mayoría de los planetas se hallarán en armonía, sin embargo, tú vas a ser la nota discordante y tendrás un día en el que te esperan muchos problemas, aunque ninguno grave, y una tendencia a que todo salga de un modo distinto a como tú lo habías previsto, como si estuvieras navegando con el viento en contra.

Escorpio

Hoy disfrutarás de un final de semana afortunado y optimista gracias al predominio de la armonía entre los planetas. Pero tienes razón para ello porque te dispones a iniciar un nuevo año que estará marcado por las realizaciones tanto materiales y mundanas como de tipo personal, y en el fondo de tu corazón lo intuyes.

Sagitario

Este será uno de los signos más afortunados a lo largo del día de hoy, pero no porque vayas a tener grandes éxitos mundanos, sino sobre todo porque disfrutarás de un profundo bienestar interior, una sensación de estar protegido por el destino y que se te abre un nuevo año lleno de promesas que se irán haciendo realidad.

Capricornio

Hoy debes tener cuidado porque el amor podría darte un disgusto. No tomes iniciativas si no estás seguro de que las cosas van a salir del modo que tú deseas. En este momento es posible que tus sueños e ilusiones sentimentales no se correspondan con la realidad, aunque estés seguro de lo contrario. Debes ir con prudencia.

Acuario

Vas a tener un día introvertido y algo melancólico, aunque en realidad las cosas no van a ir mal. Pero hoy va a ser uno de esos momentos en los que te dejarás llevar por la nostalgia o te apetecerá estar solo, muy especialmente por la tarde, ya que por la mañana vas a mostrarte bastante más activo, realizador y comunicativo.

Piscis

La influencia de Saturno, que se halla en tu signo, va a hacer que, ahora ya pasadas las alegrías de las fiestas, veas este nuevo año con cierta preocupación, como si algo en tu interior presintiera que se acercan tiempos difíciles. Hay en ello una parte de verdad, pero también hay otra más emocional a la que no debes escuchar.