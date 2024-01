Los fantasmas, un butrón y papeles reservados: todas las incógnitas en torno al incendio en Madrid del edificio Windsor

Han pasado casi dos décadas de unos de los sucesos más conocidos de la historia de España... y que está rodeado de múltiples incógnitas. El incendio en el edificio Windsor de Madrid, en febrero de 2005, ha sido motivo de investigaciones judiciales, suposiciones, declaraciones del excomisario José Manuel Villarejo y decenas de elucubraciones.

Este pasado jueves salía a la luz que Jon Sapieha Candela, alias El Sapo, el mayor ladrón del país, confesaba en un documental, SAPO S.A. Memorias de un ladrón, que él había provocado el fuego que acabó con la torre de oficinas ubicada en el complejo financiero de Azca. Al parecer, recibió el encargo de "robar unos documentos y destruir el edificio" y así lo hizo. Pero, ¿esta revelación tapa los agujeros negros sobre el origen del incendio?

El 12 de febrero de 2005 a las 23:19 los Bomberos de Madrid recibieron un aviso de fuego en la oficina 2109 de la planta 21 del rascacielos que rápidamente se propagó por los pisos superiores a través de la fachada metálica. Hacia la 1 de la madrugada y ante la evidencia de que el incendio era inabordable, se desalojó el edificio por el riesgo de derrumbe y se trató el fuego desde fuera. Las mangueras de los Bomberos solo llegaban hasta el piso 12, la torre tenía 106 metros de altura y 32 plantas.

Los que en su momento vivieron el suceso lo recuerdan como sorprendente e inexplicable. Uno de los rascacielos más emblemáticos y conocidos de la capital española ardía en llamas a una velocidad de vértigo y sin poder hacer nada. Para los investigadores, las cosas serían más complicadas.

El vídeo casero

Tras aquella noche, salió a la luz un vídeo casero realizado por unos vecinos en los que se veían sombras de personas dentro del edificio de las 3.46 de la madrugada, cuando ya no quedaba nadie dentro. Nunca se supo quiénes eran esas personas o fantasmas, como fueron denominados por la prensa. Lo cierto es que, tras la investigación, los Bomberos determinaron que se trataban de reflejos y, aunque la Policía Científica y el juez instructor que llevaba el caso rechazaron esta teoría, nunca se supo determinar de dónde provenían las sombras.

Las sombras del edificio Windsor en un vídeo casero. Archivo

El hombre de la fotocopiadora

Tras la declaración de los trabajadores que se encontraban aquel día en la oficina se descubrió que horas antes del incendio una persona desconocida había estado dentro de las instalaciones. Según lo declarado por una trabajadora, un hombre que nunca había visto estaba al lado de una fotocopiadora.

Esta testigo, también reconoció que ella misma había fumado varios cigarrillos justo antes de que comenzara el fuego. En el informe final se determinó que este se había producido de manera fortuita, precisamente por un cigarro mal apagado. Eso sí, del hombre misterioso nunca más se supo.

Un butrón y una puerta secreta

Las sorpresas no habían hecho más que empezar. Durante las inspecciones de la Policía, una semana después del incidente, se encontró un butrón en la zona del garaje del rascacielos. Por el agujero, de pequeñas proporciones, cabía una persona y se podía llegar hasta las oficinas. Además, había escombros del pladur en el suelo del garaje y no al revés, un dato que hizo que la Policía determinara que el mismo se había utilizado para salir y no para entrar.

La cosa no quedaba ahí. También se halló una puerta secreta en los bajos de Azca desde la que se podía acceder a la torre. El candado que la mantenía cerrada había sido forzado. Posteriormente, se rumoreó que los Bomberos habían roto ese candado para acceder al rascacielos a apagar las llamas. Jamás se supo más de esto y tampoco fue confirmada esta teoría.

Una caja fuerte ignífuga

Durante las investigaciones, poco días después del incidente, el juez que llevaba la investigación autorizó el rescate en la cuarta planta de una caja fuerte ignífuga. Técnicos de la empresa propietaria del Windsor y de la empresa Comparex entraron a rescatar el objeto. Según esta, la caja guardaba "documentos reservados del Ministerio de Defensa".

Por su parte, desde Defensa aseguraron en su momento que ningún documento de aquella caja afectaba a la seguridad el Estado ni a las líneas estratégicas de la defensa nacional.

Restos calcinados del Windsor, vistos desde el edificio del BBVA poco después del incendio. Efe

Deloitte y Villarejo

Entre tanto detalle sin resolver el imaginario colectivo solo podía añadir un personaje estrella al entramado sobre el incendio: el excomisario Villarejo. Según publicó en exclusiva el diario Moncloa.com en 2019, el entonces Policía Nacional habría realizado una "acción final" para acabar con documentos importantes que afectaban al BBVA, presidido entonces y hasta 2018 por Francisco González.

Precisamente, aquellos archivos habrían estado guardados en la oficina de la auditora Deloitte. Según documentos a los que habrá tenido acceso el mencionado diario, en los mismo se dejaba clara una orden: "Eliminar rastros documentales de la Firma de Auditoría DEL". Precisamente, la Fiscalía Anticorrupción habría pedido eso documentos a la empresa tan solo un día antes del incendio.

El portal informativo apuntaba entonces a que el excomisario había cobrado millones de euros por el encargo. Algo que desmintió de pleno el propio Villarejo, que en su momento destacó que era "rotundamente falso" que se le hiciera "algún tipo de encargo, de entidad alguna o de persona alguna, para sustraer o destruir físicamente documentos albergados en el edificio" y acusaba al periódico de "falsificación".

1,6 millones de datos

Un año después del incendio del edificio Windsor, la investigación penal se cerró sin llegar a ninguna conclusión y sin explicar el origen y las causas del fuego que calcinó el rascacielos. Tampoco se encontró responsable alguno. Unos años después también se archivó la causa civil.

Ante la exclusiva de Moncloa.com, la Audiencia Nacional pidió los documentos a BBVA y el excomisario Villarejo para iniciar una investigación que aún perdura. Tras un recurso del banco para impedir dar información y después de poner fin a la investigación de la pieza del caso Villarejo relativa a los encargos del BBVA, en octubre de 2023 el Alto Tribunal reclamaba 1,6 millones de datos nuevos al banco, entre ellos, sobre el incendio del Windsor.