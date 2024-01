Los signos del zodiaco y el amor en 2024: así será para cada uno de ellos

Dada la gran importancia del asunto para todos nosotros, esta semana he decidido centrar la atención en los asuntos del corazón. Después de realizar un acercamiento general a como se nos presenta a todos este año 2024, ahora vamos a centrar la atención en el amor y sus posibilidades a favor o en contra en este nuevo año.

Veremos qué signos podrían ser los más afortunados y, por el contrario, cuáles son los que podrían tener mayores dificultades, así como las indicaciones y consejos más pertinentes para cada uno de los signos.

ARIES

Hay que tener en cuenta que el temido y severo Saturno se va a ir aproximando cada vez más a Aries y lentamente dejará sentir su influencia, dificultando y poniendo obstáculos al amor y los placeres, o simplemente a divertirse y pasárselo bien. No obstante, esto no significaría que vaya a ser un año malo para el amor, pero sí favorecerá cada vez más las relaciones serias y que se sustenten sobre sólidas raíces, frente a las aventuras y romances pasajeros. También podría aumentar el riesgo de que os surjan crisis con la pareja.

TAURO

El paso de Júpiter, el mayor benéfico de los planetas, por vuestro signo os va a traer suerte en el amor y especialmente os ayudará a la realización de vuestros sueños íntimos, o hará que os aproximéis mucho a ello. En muchos casos podréis encontrar el amor o la felicidad en un viaje o un país extranjero, o con una persona que venga de muy lejos. También será un buen año para disfrutar de las diversiones y placeres en general, muy bueno para abriros a relaciones de todo tipo y dar comienzo a una nueva etapa en la vida afectiva.

GÉMINIS

Tanto en el amor, como también en otros ámbitos, este va a ser un año de profundos contrastes, en el que se producirá el final de una etapa, o un ciclo de vuestra vida, pero al mismo tiempo la llegada de otro mucho más esperanzador. Un tiempo de cambio y transformación, a la larga para bien, pero que al mismo tiempo irá en paralelo con una etapa de crisis o rupturas con personas que han sido importantes en el pasado. A partir de mayo o junio comenzará un periodo más positivo, con mejor suerte y de mayores posibilidades.

CÁNCER

Las perspectivas son claramente positivas, sobre todo gracias a los buenos aspectos que vais a recibir de planetas como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, cuyas benéficas consecuencias van a afectar también a vuestra vida sentimental, especialmente ayudando a que vuestros más íntimos deseos se hagan realidad, o que caminen hacia esa dirección. En muchos casos el amor os llegará por la amistad, o será un amigo quien os traiga a la persona de vuestros sueños, o en su caso el que os ayude a conseguirla. Llega una vida mejor.

LEO

En 2024 los tránsitos astrales más favorables van a afectar, sobre todo, a la vida profesional y los asuntos mundanos. Sin embargo, en el amor, un tránsito adverso de Saturno acentuará el riesgo de sufrir crisis, aunque esto solo ocurrirá en relaciones que ya anteriormente no estaban bien. Será un año favorable para encontrar el amor en el mismo ámbito laboral, o tras haber logrado una gran elevación o culminación profesional y social. Crisis o ruptura con amores del pasado y nuevas relaciones que van a entrar con gran fuerza.

VIRGO

El amor y los placeres podrían ser algo más problemáticos de lo habitual en este nuevo año 2024 debido al tránsito que Saturno realizará por la séptima casa de Virgo, que corresponde precisamente a las uniones sentimentales. Este tránsito complicará o retrasará aquellas uniones que deseáis y por las que estáis luchando, y al mismo tiempo os traerá crisis o incluso rupturas en aquellas relaciones que ya estaban mal anteriormente. Sí favorecerá las relaciones de amor verdaderamente sólidas y arraigadas sobre profundas raíces.

LIBRA

2024 será un año de brotes verdes en el amor para muchos de vosotros. La influencia del benéfico Júpiter os traerá cambios favorables en vuestra vida sentimental, o que en apariencia comenzarán mal, pero al final terminarán siendo muy favorable. Nuevas relaciones amorosas que traerán un cambio muy afortunado a vuestra vida, o en otros casos posibilidad de obtener el amor de la persona a la que siempre habéis querido. Es un año de esperanzas en el amor, y al mismo tiempo de grandes novedades y una evolución positiva.

ESCORPIO

El amor y los asuntos del corazón tendrán una gran importancia en este nuevo año y en la gran mayoría de los casos para bien. En realidad, muchos encontraréis en este año al amor de vuestra vida, o en otros casos formaréis una unión estable y sólida con la persona con quien ya estabais saliendo. Es un año muy favorable para las relaciones y uniones sólidas, más que para los romances pasajeros. A veces la llegada de un nuevo amor vendrá precedida de la ruptura con una relación anterior que estaba en una crisis cada vez mayor.

SAGITARIO

Un tránsito adverso de Saturno os traerá problemas o preocupaciones relacionados con la familia, padres o hijos, o quizás tener que cuidar a una persona mayor enferma, que de forma indirecta os podrían perjudicar o dificultar en la vida sentimental, por ello puede ser un año agridulce para los asuntos del corazón. De todos modos, la segunda mitad del año, gracias a un tránsito benéfico de Júpiter, os traerá una situación más favorable y mayores posibilidades de vivir momentos más felices, placenteros y estables en el amor.

CAPRICORNIO

La vida sentimental puede ser uno de los ámbitos más favorables y con mayores posibilidades en este 2024, gracias a unos tránsitos altamente favorables de Júpiter y Urano por un sector directamente relacionado con el amor y los placeres. Será un año ideal para buscar el amor, eso si no es él quien os encuentra a vosotros, pero igualmente para que viváis romances de carácter más transitorio o vayáis en busca de todo tipo de situaciones placenteras. Urano os traerá el amor o la felicidad de forma inesperada y repentina.

ACUARIO

Este podría ser uno de los signos más favorecidos en los asuntos del corazón para este año que acabamos de comenzar. A lo largo de los próximos meses, el afortunado Júpiter va a ir trayendo suerte, oportunidades y ayuda del destino tanto a la vida sentimental como la familiar. Es un año ideal para que estabilicéis una relación y forméis un hogar con la persona que amáis, o en su caso, para que conozcáis a la persona con la que más adelante llegaréis a convivir. Muy bueno para todas las iniciativas relacionadas con lo afectivo.

PISCIS

Debido al tránsito de Saturno, el más adverso de los planetas, este año puede ser difícil vivir momentos felices, sin duda los habrá, pero no serán tan frecuentes como en años anteriores o vendrán acompañados de dificultades que tendréis que afrontar junto a vuestra pareja u otros seres queridos. No obstante, el influjo de Saturno siempre favorece las relaciones profundas y sólidas, asentadas sobre unas poderosas raíces, mientras que no es bueno para los romances de carácter pasajero. La segunda mitad del año será algo mejor.