Estos son los animales que menos duermen: los comportamientos más curiosos del mundo animal

¿Alguna vez te has preguntado si hay animales que no duermen? Bueno, la respuesta es sí, hay animales que no duermen y otros que no lo hacen tanto como parece.

Pero otro aspecto curioso es el comportamiento de algunos al dormir: unos duermen de pie, otros lo hacen con los ojos abiertos o cerrados y otros se van a dormir mientras siguen en movimiento. Ahora bien, estos son algunos animales que no duermen o duermen muy poco.

Animales que no duermen en el agua

Peces

Sus patrones de sueño difieren significativamente de los mamíferos terrestres. La mayoría de los peces no duermen de manera convencional; por el contrario, reducen su actividad y su metabolismo mientras permanecen alerta ante posibles peligros. La mayoría de ellos solo descansan o duermen superficialmente, este proceso se llama "animación suspendida" y consiste básicamente en flotar, algunas veces escondiéndose entre corales.

Tiburones

Imagen de un tiburón azul o tintorera. Diego Delso / WIKIPEDIA

La mayoría de las especies de tiburones no duermen profundamente debido a su fisiología. Necesitan mantenerse en constante movimiento para que el agua fluya por sus branquias y obtener oxígeno. Por eso se ubican en corrientes marinas cuando buscan momentos de baja actividad y descanso, porque no descansan profundamente ni se quedan quietos.

Morsas

Morsa del Ártico. YOUTUBE

En realidad no es que no duerman, sino que estos mamíferos marinos pueden pasar hasta 84 horas (3 a 4 días) sin dormir mientras buscan alimento. Sin embargo, luego entran en un sueño reparador de hasta 19 horas para recuperarse por completo.

Delfines

Imagen de un delfín. SHEILAPIC76 / WIKIMEDIA COMMONS

El delfín común duerme en intervalos de 30 minutos cerca de la superficie, ya que necesitan respirar fuera del agua. Un aspecto particular es que estos animales duermen, pero su cerebro permanece despierto, en caso de acercarse depredadores.

Ballena de Groenlandia

Similar a los delfines, esta ballena duerme cerca de la superficie para poder salir a tomar oxígeno. Sin embargo, solo puede aguantar hasta una hora debajo del agua, porque necesita mantenerse en movimiento para evitar hundirse

Animales que no duermen en el mundo terrestre

Jirafas

Suelen dormir de pie para estar alerta ante cualquier amenaza. Pixabay/AndreasGoellner

Estos majestuosos animales duermen de pie, y solo se echan en el suelo y descansan así su cuello si se sienten seguras. Su sueño es breve, distribuido en períodos de 5 a 10 minutos, para un total de 30 minutos a 2 horas al día, lo que la ubica en los animales que no duermen. ¿La razón? Supervivencia, evitar ser una presa fácil.

Hormigas

Hormigas obreras de Messor barbarus transportando semillas al hormiguero. J. Manuel Vidal-Cordero / BLOG DEL CSIC

Aunque sorprendente e increíble, las hormigas solo duermen 8 minutos cada 12 horas. Y solo uno de estos dos periodos de descanso se asemeja a la definición de "sueño profundo". Ahora entenderás lo que significa la expresión "trabajar como hormiga".

Elefantes

Los elefantes pueden dormir tanto acostados como de pie.. Pixabay/laurentmarx

Los elefantes africanos salvajes son los que menos tiempo duermen, lo hacen con un periodo máximo de 2 horas al día. Y si se encuentran en situación de alerta o peligro, pueden durar hasta tres días según la eventualidad. Sin embargo, también pueden entrar en la fase de sueño REM, cada tres o cuatro días, momento en el que se acuestan en lugar de quedarse de pie.

Caballos

Los caballos requieren pocas horas de sueño para mantenerse activos. SANTUARIO WINSTON

Pueden funcionar y mantenerse todo un día activos con solo 3 horas de sueño por la noche, ya sea acostados o de pie, gracias a un mecanismo de "fijación" en las piernas que les permite mantenerse en posición vertical.

Vacas

Unas vacas en el campo. COAG

Aunque el sueño es crucial para la producción de leche, las vacas duermen muy poco, con un máximo de 4 horas por noche, pero al menos suelen hacerlo acostadas.

Ovejas

Rebaño de ovejas Cedida por Anaya Touring

Duermen entre 4 y 5 horas por la noche, ya sea de pie o acostadas, y como son animales de rebaño, algunas permanecen despiertas para alertar sobre posibles amenazas depredadoras.

Burros

Un burro catalán. ACN

Los perciben como perezosos, pero los burros solo necesitan unas 3 horas de sueño al día y entran en fases de sueño REM muy cortas para mantenerse alerta cuando están en ambientes inhóspitos o salvajes.

Avestruces

Macho y hembra de avestruz (Struthio Camelus). WIKIPEDIA

La verdad es que pueden dormir la misma cantidad de horas que un humano, pero su particularidad es que duermen manteniendo los ojos abiertos, para permanecer alerta.

Aunque nos parezcan pocas horas de sueño, lo cierto es que estos animales que no duermen o duermen muy poco, han adaptado su comportamiento y su método para poder descansar de forma óptima.