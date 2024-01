Queridos Reyes Magos

Me llamo Pedro Sánchez Pérez-Castejón y aquí os dejo mi carta: deseo que este año la economía siga por el buen camino, que el empleo ayude, la inflación también y mi querida Nadia Calviño eche una mano, ahora que ella controla los dineros desde Europa. Deseo también que la paz reine de una vez a mi izquierda y Yolanda deje de pasar facturas, y la guerra continúe a mi derecha, con los señores Feijóo y Abascal a veces juntos y a veces revueltos. Y deseo también que me regales un chaleco, sí, un chaleco, para que cuando le ofrezca la mano a mi nuevo amigo de Waterloo, no aproveche para arrancarme la manga. Es que es muy listo el Carles.