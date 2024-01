Así viven los españoles el aumento de virus que ha desempolvado las mascarillas: "Tengo a mi alrededor a todo el mundo malo"

La visita de Antonio Vázquez a su centro de salud se produce con un viejo elemento que ha vuelto a cubrir parte de su cara: una mascarilla. Aunque Antonio asegura que no tiene ningún síntoma y que se encuentra perfectamente, la precaución ante la nueva oleada de virus respiratorios le ha llevado a volver a ella. "He ido de compras y he dicho, pues mira, no me cuesta nada, esto ya lo tenemos más o menos incorporado", cuenta a 20minutos justo antes de entrar al centro sanitario La Alameda. A él acude precisamente para intentar ponerse una vacuna ante el repunte de casos de gripe y covid que ha visto en todo su entorno: "Tengo a mi alrededor a todo el mundo malo. Han estado cuatro o cinco días con gripe y luego les deja destruidos físicamente".

Su caso es el mismo de tantas otras personas que han decidido volver a protegerse debido al incremento de infecciones respiratorias que vive España desde hace ya varias semanas. Un aumento de casos -en su mayoría por gripe A, pero también por covid y VRS- que ha llevado a que los ingresos hospitalarios se disparen un 61% en solo una semana.

Por ello, tanto la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) como la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) han propuesto recuperar el uso de la mascarilla en los centros de salud. Piden, asimismo, que su utilización se recupere también en el transporte público.

Ante las indicaciones médicas y el crecimiento de los casos, muchos han optado ya por no separarse de esta prenda. "En mi trabajo yo entro a muchos domicilios; me cuido y cuido. Yo no estoy enferma ahora, pero por si acaso". Son las palabras con las que Doris explica por qué porta una mascarilla mientras espera la cola en la conocida administración de Doña Manolita para adquirir un décimo. Nadie más en la extensa fila de gente lleva una, pero Doris sí ha decidido volver a recubrir su nariz y boca: "Entro a muchos domicilios y mucha gente está mala, tienen sobre todo mucha tos".

Doris, con la mascarilla, espera en Doña Manolita. Sergio García

La covid le jugó además ya una mala pasada que no quiere volver a revivir. "Lo pasé muy mal la primera vez y ya no quiero más", recuerda y añade que por eso ha decidido que este sea su día a día de nuevo: "Solo cuando llego a casa me la quito, nada más".

La misma situación viven otros muchos que, como pacientes de riesgo o porque sufren alguna otra enfermedad, han decidido también ponerse la mascarilla por la calle para evitar posibles contagios. "La llevo porque ahora estoy con una situación vulnerable en las defensas, estoy tratando de protegerme lo mejor que puedo", detalla Karina. "Llevo la mascarilla porque soy de riesgo por mi artritis", coincide María.

Protección ante futuros contagios

El transporte público es otro de los espacios donde más pasajeros deciden ir protegidos. Carlos, de 65 años, declara que lo hace ante la gran cantidad de gente que hay en él, y aclara que, sin embargo, no la utiliza en la calle. Argumenta que fue en el metro donde se contagió de un virus que le llevó a estar en casa varios días con una fiebre de 38 grados: "Siempre suelo llevar la mascarilla y se me olvidó ese día. Había gente que estaba tosiendo y yo creo que lo cogí ahí".

Karina, con mascarilla al ser una paciente de riesgo. Sergio García

Misma precaución, por ejemplo, es la que tiene Edgar, peruano que acaba de llegar a Madrid, y que, para dar una vuelta por el centro de la ciudad, no lo ha dudado al ver las noticias del aumento de todos los casos de enfermedades respiratorias: "He visto que recomiendan utilizar mascarilla, sobre todo en los lugares públicos, yo siempre la utilizo".

Lejos de remitir, lo cierto es que la tasa de incidencia por gripe ha vuelto a dispararse hasta llegar a los 438,3 casos por 100.000 habitantes. Unas cifras preocupantes porque suponen un 75% más que la semana anterior. Además, entre Nochebuena y Nochevieja, donde se registraron una gran cantidad de infecciones en todo el país, algunas regiones como Galicia llegaron a tener un número de ingresos por gripe superior al de los últimos cinco años.

Rodeados de virus respiratorios

La 'tripledemia' navideña ha dejado así a muchos sin poder disfrutar de estas fiestas plenamente, ya sea porque han estado malos ellos o porque lo han estado sus familiares. Es lo que ha vivido Irene, trabajadora de una guardería y que lleva ya más de una semana mala: "En mi caso no he tenido fiebre, lo mío ha sido más de pecho, mocos y tos". Lejos de curarse, cuenta que su enfermedad, de la que cree que es solo un catarro, "se está alargando" más de lo que normalmente le dura.

Además de ella, aclara que han caído enfermos su pareja y todos sus compañeros del trabajo. "Por lo que veo está todo el mundo igual, hemos ido uno detrás de otro", añade, a la vez que reconoce que sí impondría la vuelta de la mascarilla: "En la calle no, pero en el ambulatorio o trabajo sí, es lo más aconsejable".

Andrea, tras acudir al centro de salud con mascarilla porque se encontraba enferma. Sergio García

"Tengo un poco de malestar general, el estómago, congestión... No me han dicho qué era exactamente, pero me han mandado reposo", afirma Andrea, de 31 años, también a la salida de su centro de salud. A su alrededor, indica, todos han estado malos, por lo que, aunque ahora solo haya llevado la mascarilla para acudir a su visita médica, se plantea también ponérsela en otros lugares. "Hay mucha gente enferma", sentencia.

Los casos, por el momento, siguen subiendo y los especialistas esperan lo peor para la semana después de las Navidades. Por ello, las autoridades aconsejan volver a las recomendaciones de la pandemia. Y estas no pasan solo por las mascarillas, sino también por reforzar la higiene de manos o ventilar especialmente los lugares públicos y de trabajo.