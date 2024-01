Vicky Martín Berrocal, criticada tras su comentario sobre la delgadez y la felicidad

La colaboradora de TardeAR Vicky Martín Berrocal siempre ha defendido el modelo de mujer curvy y ha rechazado los comportamientos gordófobos. Pero la empresaria ha sido muy criticada tras su comentario sobre la felicidad y la delgadez en sus redes sociales

"La felicidad ni tiene talla ni tiene edad. Y yo tampoco", expresó Vicky Martín Berrocal en su última publicación de Instagram. En ella ha compartido varias imágenes posando en bañador durante su viaje a Las Bahamas.

La modelo y actriz española ha sufrido subidas y bajadas de peso a lo largo de su vida, y los usuarios de la red social han cuestionado que aparezca "más delgada que nunca" y trate de vender un discurso contradictorio al que siempre ha defendido.

De ahí que las críticas no tardaran en llegar a través de los comentarios del post de la empresaria. "Yo te veo a ti, bastante más a gusto, decidida y segura desde que tu talla es inferior, y por consiguiente más feliz. Me alegro mucho. Pero la talla sí da felicidad, y sí importa, y bastante", declaró una de las usuarias de la red social.

"Has decidido cuidarte, la talla te importa, por motivos de salud probablemente. Pero por favor, no continúes con el discurso que tenías cuando estabas en la talla 42 o 44" y "La felicidad no tiene talla pero antes no te mostrabas en bañador", fueron otros de los comentarios que le dejaron a Martín Berrocal en su post.