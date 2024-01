New York State Sex Offender Registry

La jueza Loretta Preska, del tribunal federal para el Distrito sur de Nueva York, tomó la decisión de que el pasado 1 de enero se desclasificasen casi 1.000 páginas de uno de los casos relacionado con Jeffrey Epstein, quien fue condenado por abuso y tráfico sexual de menores, que en 2019 llevaron al fallecido banquero y pedófilo a suicidarse entre rejas. En dichos papeles aparecen alrededor de 150 nombres.

A pesar de las listas que pululan por Internet —se ha probado como falso la supuesta mención al presentador Jimmy Kimmel, con una falseada captura de una supuesta conversación—, casi todos esos nombres están clasificados bajo el nombre que se utiliza en el mundo anglosajón para el anonimato: John/Jane Doe.

Además, la mayoría de dichos nombres corresponden a las víctimas, personal doméstico y otras personas cuyos nombres surgieron incidentalmente en el curso de un largo caso judicial que enfrentó por difamación en 2015 a la mano derecha de Epstein, Ghislaine Maxwell, con una de las víctimas y principales denunciantes, Virginia Roberts Giuffre.

Ser mencionado en los documentos, eso sí, no implica ningún tipo de culpabilidad, dado que también existen, por ejemplo, los nombres de testigos. Aun así, siguiendo la investigación que ha hecho una de las periodistas que destapó el caso, Julie K. Brown, de Miami Herald, hay varios nombres que han sido destapados y cuyas consecuencias están por ver.

Bill Clinton

Posiblemente la declaración más importante a la hora de dar nombres sea de Johanna Sjoberg, otra de las víctimas de Epstein. Ella es quien ha mencionado al expresidente norteamericano Bill Clinton (1993-2001) en el juicio. Asegura que nunca jamás le conoció, pero que el magnate le reconoció que eran muy amigos. "Me dijo que le gustaban jóvenes, refiriéndose a las chicas", se lee en su declaración.

David Copperfield

La propia Sjoberg testificó que conoció a David Copperfield en una de las casas de Epstein y que el afamado mago le preguntó si sabía que "a las chicas les pagaban para encontrar a otras chicas". Sjoberg, que ya estaba en la universidad —tenía 21 años—, recordó además haber visto a otra chica más joven que ella cenando con Copperfield y que pensó que tenía edad de ir a la escuela secundaria, pero que no estaba segura. David Copperfield ha preferido no responder a los medios que le han solicitado comentarios.

Stephen Hawking

El fallecido astrofísico solo aparece mencionado en una ocasión, cuando Epstein le pidió en un correo electrónico a Ghislaine Maxwell que encontrase a alguien cercano a Virginia Giuffre, o bien un amigo o bien un familiar, que negase la acusación de esta de que Stephen Hawking había asistido a una orgía con menores. Por imágenes, se sabe que el cosmólogo estuvo en una de sus islas en 2016. Por las redes está circulando sin embargo un bulo acerca de las preferencias sexuales del divulgador científico.

Frédéric Fekkai

Sjoberg estuvo cinco año en compañía de Jeffrey Epstein, que abusó de ella, y es quien ha recordado una llamada entre el banquero y el famoso peluquero y empresario francés de la industria de la belleza Frédéric Fekkai. "Lo escuché llamar a alguien y [luego] decir: 'Fekkai está en Hawaii. ¿Podemos encontrar algunas chicas para él?", rememoró Sjoberg. Fekkai, que negó en el pasado tener conocimiento de las actividades de Epstein, no ha respondido ahora a los medios.

Príncipe Andrés, duque de York

Ninguna sorpresa en que el nombre del príncipe Andrés, duque de York, apareciese durante el juicio. Si su ya de por sí juicio contra Virginia Giuffre, que llevó a su madre, la reina Isabel II, a apartarle de la familia real británica —algo que no ha revertido su hermano, Carlos III de Inglaterra—, no era suficiente, ahora ha salido a la luz que también abusó de Johanna Sjoberg: "[El príncipe] Andrés se sentó en una silla, yo me senté en su regazo, Ghislaine puso la mano de una muñeca de látex sobre el pecho de Virginia y luego Andrés puso su mano sobre el mío. Fue una gran broma. Todos rieron. Ghislaine hacía muchos chistes sexuales".

Donald Trump

Otro de los sucesos que recordó Sjoberg fue una visita en 2001 a uno de los casinos del expresidente Donald Trump en Atlantic City debido a que el avión de Epstein se vio obligado a aterrizar allí en lugar de en Nueva York. Según la víctima, que en el juicio actuó de testigo, el magnate dijo: "Bueno, pues llamaremos a Trump". Ambos eran muy amigos. Sjoberg, eso sí, reconoce que nunca le dio un masaje al exmandatario.

Michael Jackson

Del conocido como Rey del Pop, que ya en vida vivió varias acusaciones de abusos sexuales a menores —en 2005 fue hallado no culpable de un menor de 13 años—, Sjoberg ha asegurado que le conoció en la casa que poseía Jeffrey Epstein en Palm Beach. Eso sí, cuando le preguntaron si le había dado alguna vez un "masaje" a Michael Jackson, su respuesta fue negativa.

Jean-Luc Brunel

El conocido agente de modelos y cazatalentos francés aparece mencionado en los documentos como alguien relacionado con Jeffrey Epstein. Jean-Luc Brunel se quitó la vida en 2022 en la prisión parisina de la Santé, donde estaba preso acusado de varios casos de violación de menores.

Thomas Pritzker

Por último, también aparece mencionado Thomas Pritzker, director ejecutivo del Hyatt Hotel Corp. Ya Virginia Giuffre había testificado previamente en el mismo caso que Epstein y Maxwell le habían ordenado que mantuviera relaciones sexuales con Pritzker. Este siempre ha negado dicha acusación.