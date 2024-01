Risto Mejide y Miguel Lago deberán acudir a juicio acusados de un supuesto "delito de odio" contra la población no vacunada

Durante la pandemia causada por el Covid-19, las vacunas eran imprescindibles para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Es por ello que se realizaron vacunaciones a nivel nacional para todos los grupos de población. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con esta medida. Así aparecieron los "anti-vacunas" que aseguraban que realmente lo que se estaba inyectando a las personas eran "chips" para controlarles.

Unos datos sin pruebas que fueron criticados en programas de televisión como Todo es Mentira, de Risto Mejide. Lo que el presentador no podría haberse imaginado es que casi cuatro años después una jueza le mandara al banquillo por cometer "delitos de odio" contra estas personas.

Tanto Mejide como Miguel Lago han sido citados por la magistrada María Ángeles Velázquez, titular del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid. Como así declara el informe, el motivo del juicio oral contra ambos comunicadores sería la "reiteración de una conducta que por su gravedad, reiteración o entidad discursiva pudiera provocar, directamente o indirectamente, sentimientos de odio".

‘Todo es mentira’ MEDIASET

El juicio se llevará a cabo tras la denuncia en noviembre de 2021 por parte de Asociación Liberum y por el abogado José Luis Mazón. Dicha asociación asegura en su página web huir "de la falacia del bien común" y defender las libertades de los ciudadanos entre las que destacan su rechazo a las vacunas, al sistema de conexiones 5G, el ELA y otras enfermedades. Así, acusan a Risto y su compañero de plató Miguel Lago de cometer un delito de odio recogido en el artículo 510 del código Penal.

De este modo, ambos serían presuntamente culpables de "promover la discriminación contra una minoría" y se enfrentarían a una pena de entre uno y cuatro años de prisión, así como una multa de seis a doce meses.

Por su parte, el motivo de las acusaciones serían las declaraciones que el presentador hizo al conocer las medidas restrictivas de algunos países, que proponían aplicar a la población no vacunada. "Son medidas que prácticamente convierten a los no vacunados en apestados, cosa que a mí me parece bien. Si decides no vacunarte, allá tú. Todo el mundo es respetable, pero no todas las ideas son respetables ni merecen un respeto", declaró.

Las diligencias habían sido sobreseídas, sin embargo, la magistrada ha decidido volver a abrir el caso. Por su parte, tanto Risto Mejide como Miguel Lago han recurrido a la apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.