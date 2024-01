Noche de Reyes (Homenaje a Antonio Burgos)

Vino Dios a llamar a Antonio, en vísperas de Navidad. Y lo hizo con la premura con la que se pasa al cobro una deuda indeseada. Jesús, el Nazareno, sabe que Antonio, el hombre honrado, había ya hecho lectora de sus crónicas a la Virgen, su madre, con la que los domingos hablaba. En la noche de Reyes de este año, Antonio, el guasón, acompañará a la Virgen de los Reyes, tras la Puerta de los Palos de la Catedral de Sevilla. Y sonreirá al niño. Cuando llegue Melchor a adorar al recién nacido, el bueno de Antonio le pedirá que le eche caramelos a pelón, sin roña, que por algo es del Betis y endilga su corona a la cabeza con la gloria de las trece barras. Antonio observa al niño, en la falda de su madre, con sus zapatitos de oro y las flores de lis en su falda bordada. Antonio ya no llora a su madre porque ya está con ella. Sobre su faldón, como el niño de Dios, se prueba los chicarros que una zapatera de Sierpes le han regalado. Y las dos madres, la de Jesús y la de Antonio, intercambian sonrisas de plata y de oro.

"Duérmete, mi niño, que los Reyes vendrán. Que no te cojan hablando con la Vieja del Candilejo porque, si te ven despierto, ni oro, ni incienso ni mirra te darán. Que no les sobra tampoco el carbón y que el Jesús mudo del Sagrario te lo quitará. Ea, duerme ya". Antonio le canta esta nana a Jesús recién nacido mientras corretea entre las altas naves de la Catedral. "Déjame que te lleve a dar una vueltecita antes de que te duermas. Hoy todo huele a nardos, hasta la música del órgano y el sonido de los campanilleros. Déjame que te lleve hasta la Capilla Real y veas a los Reyes Magos de piedra en el tímpano de la puerta. Esperan que te duermas, mi niño, para bajar por la columna y adorar tu pesebre de azahar, mientras los pastores cantan villancicos en los corrales de Triana. Dicen que Baltasar tiene un color negro brillante, como el de la crema de la betunería de Carmona frente a la Puerta de San Miguel. Han llegado a decir que no es negro, que es torero mal embetunado, y que quien le pasó el cepillo por la cara parecería un gorrilla sin aparcamiento. Que hay niños, como tú, que pensaron una noche de Reyes que era El Litri, enlutado, al que, por el mal oficio del maquillador, le habían dejado una oreja blanca. Esa oreja que nunca nadie cortó".

Ahora que se han dormido, descansan los dos, postrados en las faldas de sus madres. Cada uno con su carta en las manos. Mientras tanto, en el exterior, suenan en la calle las cornetas y los tambores. Un globo con la Estrella de la Ilusión vuela alto por el puente de San Telmo. Todos miran como asciende. Antonio ya duerme en su manto regalado. Y Sevilla, unísona y única, le grita: "Gracias, maestro".