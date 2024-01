Laura Matamoros recibe una oleada de críticas por mostrar a lo que se dedica en su tiempo libre: "Se llama ser una privilegiada"

La influencer Laura Matamoros se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Marbella, desde donde ha compartido imágenes disfrutando de su tiempo libre. Pero varios usuarios de la red social han criticado a la hija de Kiko Matamoros, lo que ha hecho estallar a la influencer.

"Se llama constancia y dedicación. Gracias. Pero sobre todo es la actitud", expresó Laura Matamoros en una de sus últimas publicaciones de Instagram, en la que mostraba varias imágenes y vídeos entrenando en el gimnasio.

Varios usuarios no tardaron en criticar a la influencer. "Se llama ser una privilegiada y tener mucho tiempo para ti" y "Claro, la gente normal se levanta a las seis, se va al gimnasio y ya se quedan los niños solos en casa haciéndose el desayuno y se van solos al cole" fueron algunos de los comentarios que dejaron en el post de Matamoros.

La exconcursante de GH VIP no tardó en responder a las críticas de los usuarios de la red social. "Qué pesadas sois con el tiempo. Que cada uno se organiza con sus horarios y su vida. Yo hago el esfuerzo de levantarme a las seis de la mañana para empezar mi día a entrenar a las siete muchos días y poder tener vida con mis hijos y compaginar con mi trabajo", declaró la influencer.

'Story' de Instagram de Laura Matamoros. LAURA MATAMOROS / INSTAGRAM

"Las que hablan del tiempo es porque no quieren. El día tiene muchas horas, pero las personas ponen muchas excusas para todo. Me tenéis frita con el tiempo y el dinero…. ¿La gente que tiene poco tiempo y dinero no hace ejercicio? Es la voluntad de cada uno. Punto", añadió a través de sus stories de Instagram.

Tras estas declaraciones, la exconcursante de Supervivientes volvió a compartir a través de sus stories la publicación y junto a ella un texto sobre los comentarios que estaba recibiendo: "Después de leer todas las burradas de comentarios empiezo a plantearme si os da envidia. ¿O es que llevar una vida saludable y hacer deporte es solo para un cierto tipo de gente? Mi cabeza explota con todo esto".