La Cabalgata de Sevilla no lanzará entradas del Icónica Fest pero sí mojama de Cádiz

La Cabalgata de Reyes Magos volverá a llevar un año más la ilusión a las calles de Sevilla en la tarde del 5 de enero, aunque no será repartiendo entradas del Icónica Fest, que no se distribuirán finalmente, pero sí lanzará mojama de Cádiz como principal novedad, además de pequeños juguetes y miles de caramelos, continuando con la tradición.

La Estrella de la Ilusión no lanzará las invitaciones de los conciertos que inicialmente había previsto repartir 50.000 tarjetas algunas de ellas premiadas, "para no poner en riesgo la seguridad de la comitiva, han confirmado desde el Ateneo de Sevilla, tras tomar la decisión de acuerdo con el Cecop y el Ayuntamiento.

El coordinador de seguridad de la Cabalgata, Pedro Lissen, ha señalado que en esa reunión llegaron a la conclusión de que "era una cosa que no se había hecho nunca, y que nos enfrentábamos a algo que no conocíamos, no sabíamos qué reacción iba a tener el público".

Aunque desde la Docta Casa han anunciado que las entradas del festival, que se celebra en la Plaza de España en los meses de junio y julio, se distribuirán por la ciudad "de forma mágica", sin entrar en más detalle pero amainando así el revuelo que se había formando en torno a esta iniciativa.

Los organizadores de la comitiva han esgrimido para tomar esta decisión que "no queríamos crear esa expectativa que nos pudiera alterar el tema de la seguridad. Las entradas de Icónica llegarán como llegan los Reyes Magos", ha afirmado al respecto.

Desde la organización del festival, patrocinador de la mencionada carroza, han desvelado ya parte del misterio. Tras la Cabalgata, los integrantes de la Estrella de la Ilusión y su corte de beduinos esconderán por la ciudad 50.000 tarjetones, 100 de ellos premiados, inspirados por diez míticas canciones dedicadas a Sevilla, cuyas letras servirán de pista para todo el que las quieras buscar y que se pueden escuchar en la lista elaborada por los organizadores en Spotify.

Por su parte, el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha informado que "es el cortejo quien decide" y que desde el Ayuntamiento "lo único que hacemos son recomendaciones en cuestiones que puedan poner en peligro la seguridad".

Lo que sí repartirá la Cabalgata de Sevilla es mojama de Barbate e Isla Cristina. Será desde la nueva carroza ‘Un Mar de Posibilidades’, que persigue introducir el pescado en la dieta infantil. Se hará en pequeños paquetes de plástico de 15 gramos. "Se han hecho pruebas con lanzamiento de esos blisters", ha puntualizado Lissem que ha señalado que "es lo único así un poco novedoso que no se haya tirado otros años".

Otra de las novedades de este año es que desde la carroza de Lipasam repartirán pequeñas pelotas blancas. En total la se lanzarán 100.000 kilos de caramelos desde las carrozas, que suman un total de 33 de las que 16 son nuevas en un cortejo que integran un 3.000 personas, con 800 beduinos y 450 voluntarios, "que es un cinturón de seguridad humano para que no ocurra nada y que nadie pueda meter la mano debajo de una de las carrozas".

Además siete bandas de música marcarán el ritmo del cortejo de kilómetro y medio de largo y 45 minutos de duración, desde el coche guía de la organización hasta la carroza de Baltasar. Saldrá desde el Rectorado de la US a las 16,30 horas. A su entrada, los Reyes acudirán al hospital Virgen del Rocío para visitar a los niños ingresados.

La organización no contempla en estos momentos ningún recorrido alternativo ante la posibilidad de que llueva la tarde del día 5 en Sevilla. "Seguiremos por el mismo recorrido", apuntan.