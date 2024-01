El actor Justin Long felicita a su esposa, Kate Bosworth, y deja caer un posible embarazo

Se casaron este pasado 2023 tras apenas un año de relación, pero parece que están tan hechos el uno para el otro que la idea de formar una familia con hijos parece cada día más plausible. Sobre todo, después de las palabras que le ha dedicado Justin Long a su esposa, Kate Bosworth, por su reciente cumpleaños.

Este pasado martes 2 de enero, la actriz de Superman Returns soplaba 41 velas y Long, de 45 años y conocido por sus papeles en películas como Jeepers Creepers o La jungla 4.0, le ha escrito un mensaje a través de su Instagram en el que le recuerda todas las cosas que ha hecho durante el 2023, que coincidieron casi al completo con sus 40 años.

Así, rememora que Bosworth ha nadado bajo una cascada de una selva tropical, que le gustó la última canción de The Beatles, que volvió a montar a caballo, que viajaron a Galápagos y vieron sus tortugas gigantes y también a Misuri para observar sus halcones y, por supuesto, deja un momento especial para hablar de un hombre "abrumado" por la palabra "esposo", refiriéndose a sí mismo.

Y es entonces cuando Long comienza un falso diálogo con sus futuros hijos, lo cual, unido a que el vídeo que ha subido rememorando el año contiene un par de fotografías que dan a entender un embarazo, ha hecho a los fans pensar que ambos se convertirán en este 2024 en padres primerizos.

"Un día nuestros hijos podrían preguntarme: 'Papá, ¿por qué le escribiste todas esas cosas cursis a mamá en esa vieja aplicación de Instagram? ¿Y por qué no nos dejas usarla", ha comenzado imaginando el actor, que acto seguido les ha respondido a esos futuribles hijos con Kate Bosworth.

"Bueno, porque hay muchas cosas peligrosas en Internet, pero tu madre siempre me inspira para poner las cosas buenas del mundo. Además, sé que leer esas publicaciones antiguas hicieron que llorara y sonriese. Y he tenido la suerte de que, de tantas cosas divertidas y maravillosas en esta vida que he experimentado, tocar a vuestra madre y hacerla sonreír es mi favorita".

Asimismo, en la publicación que ha posteado la propia Kate Bosworth muchos han querido ver que habla precisamente de ese futuro junto a su marido y la posibilidad de convertirse en padres. "Nadie puede saber lo que está por venir porque ya está sucediendo, a cada instante, por primera vez, por única vez", ha escrito.