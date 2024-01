Ha sido en privado y en silencio, sin dar titulares, hasta que todo —o, al menos, una gran parte— ha pasado. La actriz Jennifer Love Hewitt ha revelado que se ha pasado gran parte del pasado año luchando mucho contra sus propios demonios, lo que ha sido visto como una defensa de la salud mental, si bien también ha habido lugar para las grandes alegrías.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de 44 años, que saltó a la fama gracias a su papel protagonista en la serie Entre fantasmas, ha dado a conocer que el 2023 no va a recordarlo sino como un gran paso en su vida a la hora de estar al cien por cien en su día a día.

"Este año he pasado por muchas cosas que nadie sabía. Y me sentía agradecida por tener privacidad. Me lo he pasado genial siendo una madre en casa con mis hijos. Y he aprendido a ser mejor panadera. Pero también que ha sido bueno para mí tomarme un tiempo para estar mejor mental, física y emocionalmente", ha comenzado diciendo.

En el post, que ha subido junto a un selfi sin maquillaje ni artificios —ya vivió precisamente el año pasado una gran polémica con respecto a su supuesto nuevo aspecto—, la intérprete ha afirmado que ha "rezado mucho", así como también se ha "autoexpuesto" a nivel de sentimientos y pensamientos.

"He chateado más que nunca. He tenido el resfriado más largo de mi vida. Me he visto obligada a tener más fe de lo normal. He descubierto que adoro hacer ejercicio como un beneficio para mi salud mental. Me he arriesgado conmigo misma y con mis mayores sueños. Y me he sentido más afligida profundamente pero he podido dejar marchar más cosas [que de costumbre]", ha continuado.

La actriz, que ha seguido haciendo su repaso, ha recordado que ha "sentido presente" a su madre, fallecida en 2012, viendo "señales" de que estaba a su alrededor. "He dicho adiós de las cosas que no aportaban positividad a mi vida y he dejado espacio para las cosas buenas de 2024. He celebrado 10 años con mi novio. Me he hecho algunos tatuajes", ha añadido.

"Y de veras que me he dejado enseñar de todo aquello que necesitaba aprender. Y aquí estoy. Feliz, bendecida, agradecida y llena de esperanza. Voy a rezar para que nuestro mundo sea mejor este año y todos veamos menos dolor, miedo y angustia. ¡Amor para todos y feliz año nuevo!", ha finalizado su repaso Jennifer Love Hewitt.