La tajante determinación de Genoveva Casanova para protegerse de la polémica por las fotografías con Federico de Dinamarca

Las fotos con Federico de Dinamarca pusieron a Genoveva Casanova en la picota. De eso ya hace semanas, pero su nombre sigue retumbando en las revistas del corazón y en las tertulias televisivas.

Algo de lo que la actriz mexicana no puede escapar, pero sí del universo 2.0, del que ha tomado la tajante determinación de alejarse. Tal y como se ha podido comprobar, han sido muy escasas sus apariciones públicas desde que explotara la polémica, y todas ellas han sido por asuntos de gran importancia.

Una, tan solo unas horas después de que salieran a relucir sus instantáneas con el hijo de la reina Margarita, para compartir un comunicado en el que pedía que se "rectificara y desmintiera" toda aquella "afirmación o insinuación en la que se manifieste una relación sentimental con S.A.R el Príncipe Federico de Dinamarca".

La otra, para recordar a la que fuera su suegra, la duquesa de Alba, en el aniversario de su muerte: "Te echo tanto, tanto de menos… Tu cariño, tu sentido del humor, tu forma tan maternal de preocuparte y de cuidarnos… Cómo quisiera que no te hubieras ido. Aunque a veces aún te siento aquí junto a mi. Me quisiste siempre casi como a una hija más, pasara lo que pasara. Hasta el día que te fuiste siempre me sujetaste de la mano. Gracias por tu amor incondicional", escribía en sus redes a modo de recuerdo, junto a una foto con la duquesa.

A su vez, Federico y Mary, su mujer, que llevan 20 años casados y tienen 4 hijos en común, se han convertido en firmes candidatos al trono de las revistas del corazón, sobre todo después de la visita del futuro rey a Madrid, donde se vio con la empresaria mexicana.

En la capital española se pudo ver a Federico de Dinamarca saliendo y entrando de la casa de Casanova en Madrid, sin ningún tipo de escolta o protección, algo que despertó críticas y especulaciones en su país.