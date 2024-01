Tu horóscopo diario: martes 2 de enero de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 2 de enero de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

El nuevo año tiene y va a tener un comienzo favorable para ti, tanto en los aspectos afectivos y personales como también en el trabajo y los asuntos materiales, donde te estrenarás con un día positivo y en el que las cosas van a ir saliendo como tú deseas, pero no debes intentar abarcar demasiados frentes al mismo tiempo.

Tauro

El nuevo año va a comenzar para ti de manera armoniosa y constructiva, primero en los asuntos familiares y sentimentales, y más tarde en las tareas de trabajo, negocios y asuntos sociales. Un buen momento para pactos y, en general, para solucionar problemas de forma diplomática y alejarse de actitudes más radicales.

Géminis

Este nuevo año se va a iniciar para ti bajo el predominio de una actitud optimista y animosa, y al mismo tiempo con acierto en tus asuntos laborales o negocios. Los planetas te influyen de un modo favorable y te traerán la suerte, o la inspiración, que tú necesitas en estos momentos. Iniciativas acertadas en temas de trabajo.

Cáncer

Tras una semana navideña caracterizada por un estado anímico más bien melancólico y una predisposición a encerrarte un poco en ti mismo, ahora vas a renacer de nuevo con toda tu energía y animado por unos sentimientos mucho más optimistas, lo que tendría como resultado un día bastante fructífero y satisfactorio.

Leo

Vas a volver al trabajo y a los asuntos mundanos lleno de energía, ambición y un gran instinto competitivo, pero la suerte está contigo y toda esa pasión se traducirá en éxitos y realizaciones, ya sea hoy mismo, esta semana o en los próximos días. Este es el momento de hacer frente a problemas que habías ido dejando atrás.

Virgo

Tu vuelta al trabajo y a los asuntos mundanos y materiales no va a ser demasiado positiva para ti, pero no porque sea mala en realidad, sino por la facilidad con la que caerás en estados anímicos negativos o te entregarás a situaciones de estrés. Querrás resolver muchas cosas a la vez y vas a estar más desconfiado que nunca.

Libra

Tras unos días de mayor paz y relajación, de nuevo vuelves poco a poco a los asuntos laborales y mundanos, cosa que no te va a resultar nada agradable, desde un punto de vista emocional. Además, tus comienzos no serán fáciles o tú lo vas a percibir de esta manera. Todo saldrá bien, pero no será un día demasiado agradable.

Escorpio

La vuelta al trabajo y los asuntos mundanos te va a traer un día de sorpresas, aunque por fortuna hablaríamos de sorpresas agradables y que te facilitarán las cosas, ayudas, incluso algún pequeño golpe de fortuna, cosa que además va a ir unida a una actitud general animada y optimista. El año tiende a comenzar con buen pie.

Sagitario

El paulatino regreso al trabajo y a los asuntos mundanos no te va a resultar nada agradable, entre otras cosas, porque no te encontrarás del todo bien físicamente y tendrás que enfrentarte con problemas desagradables que habías dejado sin resolver. Afortunadamente, todo irá bien, aunque vas a tener que poner mucho de ti.

Capricornio

El nuevo año va a comenzar para ti lleno de proyectos y planes tanto laborales como personales, y también con una actitud más animada u optimista de la que acostumbras. De momento hoy empezarás teniendo un día fructífero para estos asuntos, muy centrado en el presente, pero haciendo planes y proyectos a largo plazo

Acuario

Si hay algo que te caracteriza es la tendencia que siempre te acompaña a ser diferente a los demás o tomar caminos contrarios a los que todos toman. Por ello, en estos momentos de vuelta al trabajo y a la realidad te vas a sentir más animado, optimista y con ganas de hacer cosas que en estos pasados días de diversiones y festejos.

Piscis

El nuevo año ha comenzado para ti lleno de sueños e ilusiones que vas a intentar trasladar a tu trabajo y asuntos mundanos en estos próximos días, aunque tu primer choque con estos asuntos te va a dejar un regusto algo triste o desilusionado. Pero de todos modos, y a pesar de todo, hoy vas a tener un día bueno y fructífero.