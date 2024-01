Arturo Pérez-Reverte sale en defensa de Javier Cercas: "Ya hay un nuevo fascista para los inquisidores, ratas sectarias y palmeros"

El periodista y escritor Arturo Pérez-Reverte ha salido en defensa del también intelectual Javier Cercas, después de que el ganador del Premio Planeta escribiera una columna de opinión por la que recibió enconadas críticas desde algunos sectores de la izquierda.

Cercas escribía en El País Semanal contra las últimas medidas de Pedro Sánchez y el pacto con los partidos nacionalistas catalanes. Para Cercas, ante la situación solo se puede ignorar la realidad o declararse insumiso. "No tengo nada que reprochar a quienes opten por lo primero, siempre y cuando sean indigentes, sin papeles o analfabetos; yo opto por lo segundo", decía.

Eso le valió, sobre todo en redes sociales, críticas de destacados rostros de la izquierda, como a Antonio Maestre, que se burlaba y denigraba a Cercas por sus opiniones. "A Javier Cercas le huele el aliento a privilegio", decía en Twitter el colaborador televisivo.

"Javier Cercas se nos ha vuelto revolucionario y ya no está dispuesto a quedarse callado ante la ignominia sanchista. Ya no cree en la política y llama a la rebelión, a las algaradas, al levantamiento insurreccional, bueno, no, no se rían, llama al voto en blanco y a la lotocracia. Eso es lo máximo que está dispuesto a hacer uno de los mayores exponentes de la intelectualidad burguesa de nuestro país", añadía entre otras burlas.

El actor y activista político Guillermo Toledo también se pronunciaba: "Que 'contra la derecha, todo vale', que aboga por elegir a los presidentes por sorteo y que la amnistía le ha destrozado la vida. En el recuadro, su generosa dosis de clasismo, racismo y xenofobia. Javier Cercas está rabioso como sólo un pijo de sangre franquista lo puede estar", decía el intérprete, defensor de dictaduras como la cubana o venezolana.

Así, Pérez-Reverte se pronunciaba también en Twitter, publicando el artículo y criticando a quienes atacaban a Cercas por sus opiniones.

"Engrosa el club. Ya hay un nuevo fascista para los rancios inquisidores, ratas sectarias y palmeros subvencionados habituales. La última campaña se la han montado ahora a Javier Cercas por haber tenido el coraje de escribir esto en El País", decía el escritor.