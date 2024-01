Feijóo felicita el Año Nuevo: "Si me puedo comprometer a defender nuestra democracia es porque no me he dedicado a debilitarla"

Con motivo del inicio de 2024, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado el año a través de un vídeo en su perfil de la red social X. En este, también ha aprovechado para hacer una declaración de intenciones en el que ha explicado sus objetivos para este nuevo año: "Mi compromiso sigue siendo con la democracia".

En dicha felicitación, Feijóo ha apelado a la "mayoría de los españoles" para "defender nuestra democracia": "Si me puedo comprometer a defender nuestra democracia es porque no me he dedicado a debilitarla. "Si me puedo comprometer de verdad con mi país es porque no he normalizado la mentira en política. Soy consciente de la enorme responsabilidad que tiene liderar la oposición, más si cabe, siendo la primera fuerza política", ha indicado.

En la misma línea, también ha declarado que se compromete con los españoles que siguen creyendo en la nación. "Me comprometo con esa España mayoritaria, alegre, trabajadora, cumplidora y honesta", ha continuado.

Apuntando directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha hecho referencia a las protestas contra la amnistía que desde hace meses se dan en la sede del PSOE. "Me comprometo a mantener el espíritu cívico que hemos desplegado en las calles. Me comprometo a construir un país en el que volvamos a caber todos. Me comprometo a trabajar para restaurar en España la concordia, la igualdad y la libertad.

Para finalizar con su mensaje, el líder popular ha querido dejar claro que sus ideas se mantendrán a lo largo de todo el año. "Me comprometo a no cambiar de propósitos a mitad de año". De esta manera, Feijóo ha concluido con su mensaje: "Muy feliz 2024".