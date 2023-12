Genoveva Casanova habla de amor tras sus fotos con con Federico de Dinamarca: "Me gusta gustar"

Más de un mes después de que Genoveva Casanova fuera pillada paseando y pasando la noche en su casa de Madrid con el heredero danés, Federico, hechos que fueron difundidos por la revista Lecturas mediante una completa serie fotográfica, el tema todavía sigue generando muchas noticias.

Hay que recordar que ambos pasearon por El Retiro, cenaron en un conocido restaurante de la capital hasta la 1 de la mañana (fueron los últimos en salir del establecimiento, ya con las luces apagadas) y pasaron la noche en la casa de ella, un lujoso piso que paga Cayetano Martínez de Irujo, exmarido de Genoveva.

Según informaba estos días Semana, Genoveva ha tomado una decisión muy importante. La mexicana está dispuesta a dar la cara y se estaría planteando romper su silencio para así pasar página.

Algo que, según la publicación, podría ser más pronto que tarde. Así, se enfrentará a las cámaras y hablará claro para poner punto final a las especulaciones.

Ahora, la actriz mexicana ha compartido en sus redes extractos de un reportaje televisivo en el que participó hace tiempo y en el que habla, entre otras cosas, de amor.

Así, se define a sí misma como una mujer "que cree en el amor y ama España, una persona que creo mucho en sanar heridas, no en abrirlas. Soy una persona que cree mucho en las reconciliaciones". Eso sí, sobre la mayor derrota de su vida, la modelo responde que fue su "divorcio de Cayetano Martínez de Irujo".

Además, afirma que "la seducción no tiene género" que el "sexo no está sobrevalorado". "Me gusta arreglarme, me gusta gustar", dice sobre sí misma.