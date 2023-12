El padre de Iago desmiente cualquier rumor sobre la aparición de su hijo: "A día de hoy no hay nada"

Pasan las horas y sigue la zozobra en Pozuelo de Alarcón, localidad en la que desapareció el pasado jueves el joven de 19 años Iago Negrón González, sin dejar rastro y sin teléfono móvil.

Como suele ocurrir en estos casos, ante la incertidumbre surgen pistas falsas. Algún periodista había apuntado este sábado que el joven Iago había sido visto en Toledo, circunstancia que la familia ha desmentido. Ha sido el padre del desaparecido, el músico David Negrón, el que ha negado que hubiera novedad alguna sobre el paradero de su hijo. Y lo ha hecho a través de la cuenta de Instagram de Iago.

"Soy el único canal oficial de noticias de Iago", dijo el padre en una publicación compartida en Instagram. "A día de hoy, que es día 30, son las 13:53, no hay absolutamente nada", dijo.

"Todo lo que veáis, todo lo que esté escrito, no hay nada. Si hubiera cualquier cosa lo voy a subir por aquí que es el único canal oficial de información", prosiguió.

"Cualquier cosa que hubiera, si no la he corroborado yo a través de este canal, es que no hay nada", dijo David Negrón en su mensaje.

La desaparición fue el jueves. Iago llegó a su casa de Pozuelo de Alarcón tras haber salido. Eran entre las 6:30 y las 7:00 de la mañana. Acto seguido, envío tres misteriosos mensajes de vídeo a sendas personas: "Chicos me tengo que ir, por circunstancias de la vida no me vais a volver a ver", dijo en ellos, con tono afectado.

Los receptores no le dieron importancia a los vídeos en ese momento, ya que se da la circunstancia de que fueron enviados el día de los Inocentes, por lo que consideraron que se trataría de una broma.

El joven Iago, hijo del músico David Negrón, puso el teléfono en modo avión y lo guardó en una caja. Posteriormente, abandonó su hogar con el DNI, las llaves, el abono transporte, abrigo y algo de dinero. Pero desde entonces no se ha sabido nada más de él.