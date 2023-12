Tu horóscopo diario: domingo 31 de diciembre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 31 de diciembre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Predominio de la pasión en el amor y los sentimientos dentro de un día que se te presentará bastante feliz y dichoso con solo que pongas algo de tu parte. No fuerces las situaciones, no lo necesitas, todo saldrá de forma natural tal como tú lo deseas y tendrás un fin de año rodeado del afecto de tus seres más queridos.

Tauro

Si quieres tener un final de año luminoso y feliz, no intentes forzar nada, deja que todo fluya. Tal vez el día no salga como a ti te hubiera gustado, pero a lo mejor te llevas la sorpresa de que sale de otra forma y te acaba gustando más aún. Controla tus pasiones, el día comenzará algo mal, pero va a terminar felizmente.

Géminis

El año va a terminar para ti con un día de grandes contrastes, con momentos de gran ilusión y optimismo que irán seguidos de otros momentos mucho más conflictivos, porque algo que esperabas con mucha alegría al final no saldrá, o no lo hará de la forma que tú creías. Pero debes improvisar, al final todo saldrá bien.

Cáncer

Una cosa es como va a ir el día y otra muy distinta como te vas a sentir tú, porque el año va a terminar para ti con altibajos de carácter emocional y aunque estés rodeado de alegría y amor a tu alrededor, existe el riesgo de que tus sensaciones internas sean muy diferentes. Además, también será un día lleno de sorpresas.

Leo

Este será uno de los signos más favorecidos en este día y podrás terminar el año de la forma que más te gusta, como un rey sentado en tu trono dorado, dirigiendo el acto y rodeado de tus seres más queridos. Todo va a salir como tú deseas y todos te prestarán atención y te dejarán con gusto que seas el capitán del barco.

Virgo

Este será un día poco festivo para ti, lo que no significa que vaya a ser malo. En realidad te espera un día lleno de trabajo y en plena actividad, solo que en este caso se tratará de trabajo que te gusta y elegido por ti, preparando todo para que tus seres queridos gocen de un fin de año maravilloso, y eso es lo que te hará feliz.

Libra

El año va a terminar para ti con un día lleno de actividad y de intensidad emocional, y aunque te gustaría que estuviera lleno de armonía y dulzura, en realidad tendrá algunos momentos de tensión, aunque no serás tú quien los provoque. Todo se va a complicar un poco, pero al final lograrás encauzarlo con tu gran diplomacia.

Escorpio

Hoy deberías tener cuidado con tu fuerte carácter, deja que todo fluya, tratar de controlar la situación, o a las personas que te rodean, sería un grave error y el año podría no terminar bien para ti. En realidad, lo único que sucede es que todo va a salir de un modo diferente a como planeabas, pero no va a salir mal, sino lo contrario.

Sagitario

Plutón se hallará muy dominante en el día de hoy y si no controlas tu fuerte carácter hay mucho riesgo de que todo termine de forma explosiva. No tiene por qué ser un mal día, pero no trates de imponer tus puntos de vista o entrar en las provocaciones de otros, porque hoy habrá mucho peligro de tensiones o incluso conflictos.

Capricornio

Hoy se termina un año que no ha sido malo para ti y se abre la puerta a otro que puede ser aún mejor, por ello debes procurar vivirlo con alegría y al lado de tus seres más queridos, porque también hoy todo va a salir como tú deseas. De todos modos, en tu interior esconderás una pena o una tristeza relacionada con lo afectivo.

Acuario

El último día del año te traerá una sorpresa positiva o una buena noticia que esperabas, aunque no en este momento. Y es que algo que tú secretamente deseabas se va a hacer realidad en el día que menos habrías imaginado, y eso te ayudará a terminar el año con gran paz y felicidad, y comenzar el nuevo año con gran esperanza.

Piscis

Este será uno de los signos más favorecidos por los astros en el día de hoy, y podrás terminar el año con gran felicidad y paz, acompañado por tus seres más queridos, pero también por buenas noticias o por alguna sorpresa agradable relacionada con la vida sentimental o familiar. Sería un buen día para los asuntos del corazón.