Sophie Winkleman, esposa de Frederick Windsor, revela datos inesperados de la familia real británica

La prima política del rey Carlos III de Inglaterra, Sophie Winkleman, ha ofrecido datos en exclusiva de la familia real británica en una de sus entrevistas más sinceras.

La actriz será portada de la revista Tatler del próximo mes de febrero y no ha dudado en conceder una entrevista al medio, donde ha dado detalles desconocidos hasta el momento de los miembros de su familia, asegurando que es "muy amiga" de todos ellos.

"Es una tontería decirlo, pero detrás de la cámara son personas realmente divertidas, inteligentes y amables", aseguró Lady Frederick Windsor. "Amo a Sophie de Edimburgo, Sarah Chatto, Zara, las chicas York, Tim y la princesa Ana, Fergie, todos los Kent y Gloucester. Amo a Kate y William, pero están muy ocupados y no viven en Londres, así que no los veo mucho", expresó también Winkleman.

Pero la esposa de Frederick Windsor no se olvidó de mencionar al rey Carlos III. "Es un amigo muy querido. Paso un poco de tiempo con él. Ves cómo trabaja todo el día, cena rápido y luego desaparece hasta las cuatro de la madrugada para escribir cartas. Se preocupa por muchas cosas y aporta soluciones brillantes", reveló la prima política del rey británico.

Sophie Winkleman también quiso recordar la cara más solidaria de la familia. En 2016 recibió mucho apoyo por su parte cuando contrajo un virus hospitalario tras dar a luz a su hija Isabella, por lo que estuvo enferma durante casi un año.

La actriz, que también se rompió un pie y tres huesos de la espalda, destacó la ayuda que en ese momento le ofreció Isabel II. "Me preguntó cómo estaba y dijo: 'No podemos permitir eso. Tienes que meterte en el agua'. Nos dijo que cuando los caballos se rompían el lomo nadaban, así que me dejó usar su piscina en el palacio de Buckingham. Esa es la razón por la que mejoré", aseguró Lady Frederick Windsor.