Abascal recuerda a Feijóo y Rueda que el PP "hizo la campaña del 23J contra Vox" y hoy los españoles pagan su "error"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha recordado este viernes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que el PP hizo la campaña de las generales del 23 de julio "contra Vox", un "error gravísimo" que, a su juicio, "pagan hoy todos los españoles".

Así se ha pronunciado después de que Rueda haya afirmado que Vox no va a lograr escaños en las elecciones gallegas del próximo 18 de julio y, por lo tanto, hablar de un posible pacto entre ambos es un "escenario irreal". "No se va a dar esa circunstancia porque Vox no va a tener representación en Galicia", ha insistido el presidente de la Xunta al ser preguntado si pactaría con los de Abascal.

Ante esas palabras en una entrevista en TVE, el presidente de Vox ha recordado que Alberto Núñez Feijóo "hizo la campaña del 23-J contra Vox". A su entender, fue "un error gravísimo que pagan hoy todos los españoles".

"Y ahora, cuando Sánchez perpetra un golpe contra el Estado de derecho, Feijóo-Rueda siguen en campaña contra Vox, mientras pactan con el PSOE y humillan a España legitimando a Sánchez ante Bruselas", ha señalado, en alusión a los acuerdo en las comisiones parlamentarias y el acuerdo para intentar desbloquear la renovación del CGPJ con la Comisión Europa como supervisor.

Es más, Abascal ha afirmado que "casi parece" que Feijóo y Rueda "compiten con Sánchez en estafar a sus propios electores".

"La soberbia no es buena"

También desde Vox Galicia han respondido a las palabras de Rueda asegurando que ya saben que "el PP hará todo lo posible para que Vox no saque representación" el 18 de febrero. "Prefiere perder la Xunta antes", ha añadido.

Dicho esto, ha pedido al PPdeG y a Rueda que "no hagan de adivinos" porque "el 23J ya les salió muy mal y hay mucha gente que está harta de no distinguir al PP del BNG y del PSOE". "La soberbia no es buena", ha finalizado Vox.