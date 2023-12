Calviño, en su discurso de despedida: "Me voy con la sensación de misión cumplida; paso el testigo a dos personas extraordinarias"

Nadia Calviño ha pronunciado este viernes su último discurso como ministra de Economía, Comercio y Empresa, minutos antes de entregar la cartera a su sustituto, Carlos Cuerpo, y la vicepresidencia primera a María Jesús Montero, que ahora se convierte en número dos y la persona con más peso dentro del Ejecutivo de Sánchez.

"Me voy con la sensación de misión cumplida y que paso el testigo a dos personas extraordinarias", ha comentado Calviño, que este 1 de enero asumirá la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

"María Jesús es mi melliza, aunque no lo parezca. Hemos dejado atrás esa leyenda urbana de que los ministros de Economía y Hacienda no se llevan bien. Nuestra sintonía ha sido total y creo que ha sido clave del éxito", ha continuado la ya ex vice presidenta, quien también se ha deshecho en halagos con Cuerpo.

"Mi compañero inseparable de tantas batallas. Carlos es un profesional, con una gran solvencia, comprometido con el interés general".

