TheGrefg responde con humor a todos los ataques de Willyrex sobre su enemistad: "Tiene toda la razón"

Por el día de los Santos Inocentes, TheGrefg ha querido usar la ironía para repasar minuto a minuto todas las palabras que Willyrex comentó en su entrevista en el pódcast Sin miedo al éxito.

Con un rostro serio y sin dejar llevarse por la ira, TheGrefg no ha dejado pasar ni una de las controvertidas opiniones de su examigo, añadiendo así un capítulo más en su enemistad.

Sobre la suposición de Willyrex de que "a nadie le cae bien TheGrefg", el murciano ha sido claro con el sarcasmo: "Yo no me llevo bien ni con mis amigos, ni con la gente de la King's League, ni con la gente que viene a mis eventos, ni con los streamers que he ayudado".

Al mismo tiempo, no dejaba de repetir: "Totalmente cierto, todo lo que dice Willyrex, tiene toda la razón". De hecho, más adelante lo tuiteó en su propio perfil de Twitter.

Te doy toda la razón. — Grefg =) (@TheGrefg) December 28, 2023

"No te guardo rencor y siempre diré que eres una persona que más me inspiró en mis inicios", ha comentado también. Además, se ha quejado de que tras su último enfrentamiento en Twitter, quedaron en no hablar mucho el uno del otro.

No obstante, en todas las entrevistas que ha hecho Willyrex le han preguntado por su viral "¿Sigo?", y ha ido aumentando sus ataques a TheGrefg.

A pesar de que no queda "rencor", esta es la conclusión para TheGrefg: "Willy se enfadó conmigo por sTaXx, que se llevaba mal conmigo. Años después, yo me llevo bien con sTaXx, pero Willy se lleva mal conmigo. Curiosa historia".

A la proposición del cara a cara, le ha respondido directamente: "Estoy encantado, pero no creo que tenga que ser grabado. A veces mola solucionar las cosas del pasado, ya que cada uno tiene su vivencia desde su punto de vista".