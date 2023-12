Tu horóscopo diario: viernes 29 de diciembre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 29 de diciembre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Es el momento de poner fin a antiguas penas o nostalgias relacionadas con la vida sentimental, llega la hora de cerrar por fin las heridas del pasado y abrir la puerta a nuevos momentos de ilusión y felicidad que el destino te va a traer a partir de hoy y en las próximas semanas. Con el año nuevo llegan nuevas esperanzas.

Tauro

Tus sacrificios y esfuerzos no van a ser en vano, ni en los asuntos laborales y materiales, ni tampoco en tus sueños e ilusiones más íntimas. Esto es lo que el destino ha venido a hacer que tú mismo veas en estos últimos días del año, para que luches aún con más corazón y destierres el pesimismo de cara a este nuevo año.

Géminis

Momento ideal para viajar y para las actividades físicas en general, que te traerán suerte e inspiración y cojeras nuevas y muy positivas energías de cara al nuevo año que ya tenemos encima. Todo lo que en estos días siembres y las iniciativas que tomes van a con creces el fruto que estás buscando. Intuiciones muy certeras.

Cáncer

Ahora tienes un momento ideal para desarrollar todo tu potencial y lograr éxitos que hasta hoy parecían estar muy lejos de tu alcance. Sin embargo, esto no va a ser posible si de una vez no pierdes tu miedo escénico y tomas conciencia de todo lo que en realidad vales y de tus grandes posibilidades. Pero al final lo conseguirás.

Leo

No seas impaciente, te encuentras en un momento excelente desde el punto de vista planetario y lo que no consigas ahora no se perderá, sino que llegará a tu vida más tarde, pero llegará. Tienes demasiados objetivos por los que luchar y el tiempo es poco, aunque eso solamente es lo que crees, porque todo es más favorable.

Virgo

Las influencias planetarias son muy favorables para ti y en estos días vas a disfrutar de una coyuntura fecunda y satisfactoria tanto en el trabajo y los asuntos materiales, como también en la vida íntima y el terreno personal. Aprovecha para relajarte, ya que es un regalo que te hace el destino para premiar tus pasados sacrificios.

Libra

Algunos problemas relacionados con el dinero o deudas amenazarán con amargarte un poco estos días. Pero afortunadamente las influencias astrales ahora son muy positivas y el destino te ayudará a solucionar esos problemas y que no tarde en volver la alegría a tu corazón, que ahora está colonizado por un pesimismo general.

Escorpio

En estos momentos te encuentras bajo unas influencias planetarias altamente positivas, y gracias a ello hoy podrás tomar una decisión bastante difícil en tu trabajo, que contra todo pronóstico va a resultar acertada y te va a acarrear unas consecuencias muy favorables a medio o largo plazo. Tu intuición te señalará el camino.

Sagitario

No se terminan las buenas noticias para ti porque hoy Venus, el planeta del amor y la belleza, entrará en tu signo para estar en él durante las semanas del nuevo año y traerte suerte en los asuntos del corazón. También Venus te ayudará a sacar lo mejor de ti y te va a abrir puertas laborales o sociales que ahora están cerradas.

Capricornio

Este es el momento ideal para que luches por tus deseos y sueños más íntimos, y no solo por tu supervivencia, o cumplir unas determinadas obligaciones. Ahora el destino te va a ayudar a que tu vida sea más feliz y que se parezca más a la que te gustaría vivir. Algo que deseas desde hace tiempo ahora se podrá hacer realidad.

Acuario

Gran preocupación por tus seres queridos, familiares o amigos. Tu felicidad no es tal, si no son también felices contigo todas aquellas personas que te acompañan en el camino de la vida. Ahora las influencias astrales son claramente favorables, y eso va a estimular en ti tu lado mejor, más humano y generoso como persona.

Piscis

En estos momentos reinan influencias muy favorables sobre el cielo y como consecuencia estas Navidades te pueden traer un gran regalo que te llegará en la forma de un gran triunfo personal. Una de tus ilusiones más íntimas se te hará realidad estos días o se acercará enormemente a su realización en un tiempo próximo.