Violeta Mangriñán desvela cómo descubrió que es alérgica al cannabis

La exconcursante de Supervivientes Violeta Mangriñán inició hace unas semanas su nuevo proyecto, Lo tienes crudo, su pódcast al que ya han acudido una gran variedad de invitados, entre ellos su madre, Elvira Mondragón. Juntas trataron muchos temas, entre ellos la fiesta y las drogas.

La influencer dejó claro frente a su madre su rechazo a las drogas, opinión que comparten las dos. Mangriñán desveló que es alérgica al cannabis y explicó cómo se enteró de esto siendo aún adolescente.

"Nunca en mi vida he probado las drogas. Sí que he fumado porque he tenido la típica época tonta del cigarrillo y probé los porros. Gracias a probar los porros, me di cuenta que era alérgica al cannabis. Pero fue una época muy corta, muy tonta, ¡es que ni siquiera tomo café!", expresó Violeta Mangriñán en la entrevista con Elvira Mondragón.

Su madre confesó el miedo que sentía cuando su hija era más joven, motivo por el que que no le daba tanto dinero cuando salía con sus amigos. Violeta Mangriñán expresó que no tendría que haber desconfiado de ella, pues siempre ha tenido claro su rechazo a las drogas y más sabiendo que es alérgica.

La influencer también confesó que nunca ha sido muy fiestera. Explicó que tuvo una época en la que salía más, pero realmente salir de fiesta no es algo que le haya gustado nunca especialmente y que prefiere hacer otro tipo de planes junto a su pareja o sus amigas.