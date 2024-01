La felicidad ha llegado elevada al cuadrado para J.J. Benítez (Pamplona 1946). Hace tres años el exitoso autor de Caballo de Troya enviudó y una sombra negra se cernió sobre él como un manto de hierro, pesado e inamovible. El hombre que tutea a Dios en sus libros y que navega por las religiones como un submarino buscando la verdad, se sintió más terrenal que nunca. Canalizó es dolor escribiendo En Blanca y negro, un homenaje a su mujer, Blanca. Y siguió viviendo, más "muerto que vivo", a la espera de alguna señal de alivio. Esta apareció no hace mucho en forma de amor, por segunda vez, con el nombre de Inmaculada, su nuevo faro.

Junto a Inma, viajó Benítez a Madrid desde Huelva, donde el nuevo matrimonio reside, a presentar su último libro, Las guerras de Yavé (Planeta). La fatalidad o la casualidad han querido que el conflicto de la franja de Gaza sobrevuele la publicación de un libro que cuestiona la figura de Yavé, su relación con la Humanidad y la condición terrenal de Jesús de Nazaret. Y, por tanto, el poder de la religión. El lema de la portada deja bien claro el mensaje sobre el que orbita la conversación: el dios de la Biblia no es Dios.

¿Cómo se encuentra, dos años después de perder a su mujer y de escribir?

Después de la muerte de Blanca yo pasé dos años muy malos y negros. Afortunadamente, el destino me tenía reservada una sorpresa, apareció Inmaculada. Ella es la persona que me ha sacado a flote.

No creo en la casualidad. Este libro salió diez días después del conflicto de la franja porque estaba organizado por un ser superior

El escritor J.J. Benítez en una de sus anteriores presentaciones. JORGE PARÍS

Este libro que presenta ahora coincide con los conflictos políticos y las guerras que hablan continuamente de dioses y de creencias que se tambalean. Ni hecho a propósito.Yo no creo en la casualidad, no lo he hecho en muchísimos años. Es muy extraño porque que este libro se terminó de escribir en diciembre de 2021. Y se publicó en octubre de 2023. El conflicto entre Israel y Palestina estalló el 7 de octubre de 2023. ¿Cómo es posible explicarlo? Muy sencillo. Esto estaba perfectamente programado por alguien muy superior a mí. La aparición de Las guerras de Yavé no es una casualidad, no podía imaginar el follón que se ha organizado. ¿Cómo es posible que estalle el conflicto y el 18 de octubre, 11 días después aparezca mi libro? Solo hay una explicación que es alguien superior a mí lo ha organizado. Podíamos simplificarlo diciendo que es la divinidad, pero también seres por debajo de la divinidad y por debajo nuestro. Si no, no se entiende.



"El dios de la biblia no es dios". Su frase de portada, que acompaña al título, no es fácil de comprender. ¿Quién es entonces el dios de la Biblia?No es Dios, porque Yavé no es el concepto que yo tengo de dios, del padre azul, que es un ser benéfico. Yavé no tiene nada que ver con eso. Es un ladrón, es machista, asesino y esclavista. No tiene nada que ver con la idea del buen dios. Sería un equipo, de varias civilizaciones muy avanzadas, que adoptaron el título de Yavé, y se hicieron pasar por dios. Es un usurpador, con un plan, con un objetivo. Lo que no me parece ni bien ni mal es que se haga pasar por Dios. Entiendo que en aquella época no había otra solución. Hablamos de hace 3.300 años.

¿En qué Dios tenemos que creer, si Yavé nos 'engaña'?Hay que creer en el único dios que no tiene nada que ver con Yavé: el padre azul, pero el nombre da igual. Es el mismo. Los seres humanos somos como somos y le ponemos nombre a todo. Pero es uno solo. Los humanos malinterpretamos las cosas.

Hay civilizaciones muy superiores a la nuestra

Usted ha hecho de la ufología un género literario. ¿Qué relación guardan los ovnis con la religión, con Dios y con los hombres?Yo no tengo respuestas para todo eso. He investigado 51 años. La divinidad es el fin del ser humano y de las criaturas inteligentes del cosmos. Para llegar a él necesitas un largo camino. La vida humana es el primer paso, en el largo camino, hacia el paraíso. Tenemos que vivir una serie de experiencias muy diferentes para cada ser humano. Lo más importante es la búsqueda del número 1, del buen dios. Mucha gente no lo hace, bastante tiene con la supervivencia. Es el panorama general. Hay otras civilizaciones muy superiores a la nuestra que se encarga de otros cometidos, como crear religiones para que cubran determinados segmentos históricos. Para hacer despertar a la gente.

J.J Benítez tiene 77 años y reside en Huelva. EFE

Entonces, ¿qué podemos hacer para despertarnos?Es muy complicado. Mi trabajo es hacer despertar a la gente con mis escritos, pero cada ser humano cuando nace viene con un contrato, que firma antes de nacer. Para llevar a cabo una vida concreta y detallada hasta los más pequeños detalles. Y al nacer eso se olvida, por lo cual nadie sabe por qué está aquí. Si no sabes lo de la ley del contrato no tienes respuestas satisfactorias. Viene con un papel, con algo que hacer detalladísimo, pero no lo puedes saber para no descafeinar la experiencia.

Soy de pocos actos públicos, pero recibo opiniones de mis lectores a través de un correo electrónico, que tengo en cuenta

Tiene usted cerca de 80 años y un sinfín de títulos. ¿Le siguen pesando las críticas o ya le dan igual, si es alguna vez le han pesado, claro?En el año 75, cuando publiqué mi primer libro, me ponía de rodillas y rezaba para que me hicieran alguna crítica literaria. Y ahora rezo para que no me las hagan, porque me dan exactamente igual. Lo que me importa es lo que piensan los lectores. Tengo poco contacto físico con ellos porque soy partidario de ir abandonando los actos públicos, pero a través de un correo electrónico que tengo recibo informaciones y opiniones de ellos que tengo en cuenta cuando investigo.



¿Qué le ha enseñado el periodismo, su otro oficio?Una de las cosas que me enseño el periodismo es a mantener los ojos abiertos, voy por el mundo tratando de averiguar misterios y enigmas. Cuando abres una puerta se siguen abriendo otras.

Desde que leí a Julio Verne y 'Cien años de soledad' de García Márquez, me dije que no leería nunca nada más de literatura

Lleva a sus espaldas una enorme bibliografía. ¿Mantiene su método de trabajo como antes?Yo entiendo que la editorial quiere promocionar el libro, pero para mí, no es lo más importante. Lo es que yo esté tranquilo y tenga capacidad de investigación y reflexión. Eso se consigue en soledad, en general, huyo de los actos públicos. En eso no he cambiado nada. Me levanto temprano, estoy rodeando de libros y proyectos. Y los ratos que me quedan libres intento vivir con mi esposa e intentar disfrutar.



'Las guerras de Yavé' está editado por Planeta. CEDIDA

¿Qué 'best-seller' tiene un autor 'best seller' en su mesilla de noche?No tengo ningún best seller en la mesilla. Empecé a leer a Julio Verne, me fascinó y después de leer Cien años de soledad, de García Márquez, juré que no leería una sola línea más. Solo leo libros técnicos, matemáticas, geografía... Me gustaría dedicarle más tiempo a la literatura. Y también dedicar más tiempo al dibujo, pero tengo poco tiempo.

Hace años, escribió usted poesía y también una novela policiaca. ¿No le tientan de nuevo estos géneros?He vuelto a escribir poesía, pero no sé si la voy a publicar. En los 90 publiqué mi primer libro, no gustó y lo destruyeron. Juré que no publicaría poesía. Para mí fue un disgusto, ver aquellos libros en cajas, en un sótano. (Muestra a la entrevistadora un cuaderno en el que va anotando versos, según le surgen).

Mi guerra es combatir la incredulidad de mucha gente respecto al fenómeno ovni

¿Cuál es la guerra de JJ Benítez, autor de La guerra de Yavé?Quizás no me gusta la incredulidad de mucha gente respecto al fenómeno ovni, lo he investigado ruante muchos años, 51 años, es el fenómeno más importante del mundo, después del nacimiento de Jesús. Me causa sorpresa, indignación, son miles y miles de testigos. La sociedad mira a otro lado, bastante tiene la gente con lo que tiene, puede que dé miedo. Vivimos cómodamente instalados en la religión y eso llevaría consigo la revisión de muchos textos supuestamente sagrados y de muchos dogmas. ¿Por qué la ciencia no se interesa? Les obligaría a modificar sus currículums. No estaría bien visto entre la sociedad científica, les ocasionaría más perjuicios que beneficios.

Había 30 etnias establecidas y a Yavé no le importa pasarlos a cuchillos para quedarse con todo

¿Y cómo viviría Jesús de Nazaret todo lo que pasa hoy en su nombre?Jesús nació en el momento oportuno y perfectamente estudiado. No podría nacer en otro momento, se llevaría las manos a la cabeza. En el caso de los judíos y palestinos, si uno estudia el origen del conflicto, uno se da cuenta de que los que saca Moisés no eran judíos y Yavé no era dios. Por eso, creo que Las guerras de Yavé es un libro esclarecedor para quien quiera conocer el problema. El origen no tiene nada que ver con lo que hoy entendemos o sabemos. Yavé saca a una manada de gente que no eran judíos y los lleva durante 40 años. Proporciona una religión, una identidad y una tierra, robada. Había 30 etnias establecidas y a Yavé no le importa pasarlos a cuchillos para quedarse con todo. Va creando una identidad nacional. El origen de todo el conflicto, está allí. El concepto judío aparece mucho después. ¿Quiénes son los herederos?: los palestinos. Pero el poder lo tienen los judíos.