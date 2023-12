El 'tiktoker' Dante Caro se sincera sobre su relación con las críticas: "Hay gente que vive del 'hate"

María Valero es la nueva presentadora estrella de Mtmad con Luces, cámaras e influencia, un vídeopódcast de la plataforma que busca conocer otro lado de los creadores de contenido.

En la primera entrega, como no podía ser de otra manera, ha traído de invitado a su amigo, colaborador e ídolo Dante Carlo, el influencer de comedia que cuenta con más de 2 millones de seguidores en TikTok.

A pesar de su éxito en internet desde hace más de una década, Carlo ha sido el protagonista de algunas oleadas de odio que le afectaron, pero que le ayudaron a descubrir como funciona su industria.

"Me he dado cuenta de que hay gente que vive del hate", le ha confesado a Valero: "No solo de recibirlo, sino que lo va buscando y le da rédito económico".

Por eso, prefiere tomarse las críticas con filosofía, entendiendo que no todo el mundo va a apreciar lo que dice o hace. "Siempre he querido estar a mi bola y me he dado cuenta de que es algo que pasa rápido", ha añadido.

En el encuentro, la pareja colaborativa también ha hablado de su amistad. Se conocieron hace una década cuando ambos creaban contenido en Vine. Dante dio a conocer a María con un repost y, según ella, la ayudó a crecer.

"No estaría donde estoy hoy, sino fuera por ti", ha asegurado. Desde entonces, hacen vídeos de humor juntos. "Para mí eras y sigues siendo un referente", le ha revelado María, muy emocionada.