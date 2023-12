Tu horóscopo diario: jueves 28 de diciembre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 28 de diciembre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Aunque todo marcha bien y el día se presenta en positivo, no obstante tú pretenderás buscar problemas o conspiraciones allí donde no existen. Pero incluso aunque existieran, no debería preocuparte demasiado porque en estos momentos los planetas forman aspectos altamente positivos y nada te impedirá el éxito final.

Tauro

Sueños que se van a hacer realidad a lo largo de estos días o al menos pondrás la semilla para que esto ocurra, porque a pesar de los altibajos emocionales, esta será una semana muy afortunada para ti tanto en el trabajo y los asuntos materiales como en la vida íntima y las aspiraciones de tipo personal. Sigue adelante.

Géminis

Hoy te espera un día muy favorable en lo laboral o material y agradable o feliz en la vida íntima, ya que entre el conjunto de influencias astrales armónicas se encuentra también la de Mercurio, tu planeta regente. Tomarás iniciativas muy acertadas, aunque eso solo podrás comprobarlo más adelante. Ayuda de amigos.

Cáncer

En estos momentos eres uno de los más favorecidos por las posiciones armónicas de los astros, pero no por ello debes tratar de perseguir metas imposibles o intentar lograr en unos días aquello que no has podido conseguir a lo largo de toda una vida. Debes actuar con lógica y luchar por aquello que ahora sí tienes a mano.

Leo

Éxitos en la economía y los asuntos materiales en general, o en su caso, estos días vas a poner las bases para que estos lleguen muy pronto a tu vida. Este es un gran momento para tomar iniciativas o dar algún giro importante en tus asuntos, tu mente estará más lúcida que nunca, pero también te guiará una gran intuición.

Virgo

Te encuentras en un gran momento, propicio a los éxitos y también a la realización de tus deseos. Por un lado, recoges el fruto de tu trabajo de meses atrás, pero por otro también estás bajo un momento de suerte que te está facilitando mucho las cosas y suavizando o eliminando muchas dificultades. Debes continuar sin temor.

Libra

Buenas noticias o un golpe de fortuna inesperado que vendrá del extranjero o de la mano de una persona extranjera, y en el caso de que tuvieras que realizar un largo viaje, el éxito estará prácticamente garantizado. Estás en un momento excelente, a pesar de que tu pesimismo natural te hace dudar de eso con gran frecuencia.

Escorpio

Vas a tomar una decisión muy importante en relación con tu trabajo, tu vida o tu destino, una decisión que va a suponer un profundo cambio e incluso asumir un gran riesgo, sin embargo, algo te dice en tu interior que este es el momento y, en efecto, no tardarás en descubrir que no te has equivocado. Debes confiar en tu suerte.

Sagitario

Momento muy afortunado para viajar, tanto si es por trabajo como si lo haces por motivos de ocio o incluso religiosos, pero sea cual sea la razón, ahora los viajes te van a traer buena suerte y te inspirarán decisiones muy positivas para tu futuro, o la solución de algún problema que hasta este momento no habías logrado hallar.

Capricornio

Las excelentes influencias astrales que van a presidir el final del presente año te aportarán una gran suerte e inspiración para que puedas tomar importantes decisiones en el terreno económico, quizás dar comienzo a algún negocio o una gran inversión en la que podrías correr un riesgo mayor del habitual, pero todo saldrá bien.

Acuario

A veces tú mismo puedes llegar a ser tu peor enemigo, porque muchas veces no te dejas guiar por la lógica, sino que tú tienes tu propia lógica y tus propios valores que te guían, incluso aunque eso vaya en contra de tus intereses mundanos, y algo de ese tipo te sucederá hoy. Aprovecharás tu propia suerte para dársela a los demás.

Piscis

Tanto si la empleas en tu propio beneficio o para ayudar a tus seres queridos, hoy vas a tener muy buena estrella y eso va a ir unido, igualmente, a una gran intuición. Quizás encuentres, repentinamente, la solución a algún importante problema que te ha estado bloqueando mucho tiempo en el trabajo. Grandes ayudas inesperadas.