Lidia San José cuenta cuál ha sido su peor vivencia en 2023: "Es una lacra que estas páginas web estén al alcance de cualquiera"

Queda menos de una semana para dar por finalizado el 2023, por eso, no son pocos los que deciden hacer un repaso de cómo ha ido su año. Desde los momentos más emotivos a los más duros, todos los recuerdos llegan a la mente para poder despedir tras doce meses a un año llevo de vivencias.

Prueba de ello ha sido Lidia San José. A través de su cuenta de X, la red social conocida anteriormente como Twitter, ha explicado cuál ha sido su "momento más desagradable en lo que va de 2023", junto con una petición que "no se supere".

"Hace un par de meses recibí un mensaje muy raro, que pensé que era spam, preguntándome dónde estaba y cuánto cobraba. El número era del extranjero, así que tuve claro que era una estafa. A los 15 minutos ya había recibido como 4 mensajes de países diferentes. Esto ya era más raro", comenzó a escribir en su perfil.

Ya se está acabando el año y voy a contar mi momento más desagradable en lo que va de 2023, y espero que con lo poquito que queda, no se supere.

Y es que, lo cierto es que este tipo de estafas son cada vez más comunes. No son raros los mensajes que llegan de este tipo a usuarios de WhatsApp diariamente. La mayor recomendación de las autoridades es no hacerles caso y nunca responder, aunque hay quien las aprovecha para reírse un rato de los estafadores.

"Al par de horas ya había perdido la cuenta de cuantos WhatsApp había recibido, todos de hombres (ya la mayoría números de España). Aunque mi WhatsApp es español, vivo en México, así que por suerte las llamadas no entraban, solo los mensajes", continuó la actriz.

El contenido de estos mensajes, como así explica Lidia, era de lo más "desagradable". "Algunos me mandaban fotos de su pene, me preguntaban precio...", explicó la intérprete, "en los mensajes me llamaban por el mismo nombre (que no es el mío) y hablaban de la misma web en la que supuestamente me anunciaba".

El verdadero problema para la intérpete era que unieran utilizado sus imágenes y su teléfono para "ponerlo en una página de prostitución". Pero no pudo hacer nada, porque le fue "imposible" contactar con la página: "Cualquiera puede subir ahí tu contacto, pero conseguir que lo quiten es más difícil que ganar las Olimpiadas".

Dentro de lo malo, San José descubrió que no habían usado sus imágenes, aunque sí su número de teléfono, por lo que seguía "recibiendo 'chorrocientos' mensajes desagradables". El teléfono de esta persona era como el de la actriz cambiando un solo número, y así pudo ponerse en contacto con ella.

Me entró pánico de q alguien hubiera utilizado fotos mías y mi número de teléfono para ponerlo en una página de prostitución.

Intenté escribir a la web y era imposible.

"Así que le escribí directamente explicándole y a las pocas horas cambió el número de contacto y yo dejé de ser acosada", explicó finalmente, demostrando como todo pudo solucionarse finalmente. Así, como punto y final a esta desagradable anécdota, la actriz ha hecho una reflexión sobre la pornografía y la prostitución.

Por fin encontré a la persona que se anunciaba. No eran mis fotos (lo que por un lado me tranquilizó), pero sí mi número.

"Esta situación hizo que me sintiera agredida y tremendamente vulnerable, así que no me puedo imaginar como se sienten las mujeres prostituidas. También es una lacra que estas páginas web estén al alcance de cualquiera y que se pueda poner cualquier número de teléfono", terminaba su hilo Lidia San José.