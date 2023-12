Juan del Val desvela el secreto que mantiene vivo su matrimonio con Nuria Roca

El cariño y amor que Juan del Val y Nuria Roca sienten el uno por el otro ha hecho que se consoliden como uno de los matrimonios más estables del panorama televisivos. Y es que aunque en El Hormiguero, el programa en el que ambos son colaboradores, hayan podido tener sus más y sus menos, lo cierto es que nada consigue hacer que se apague la llama del amor.

Por ello, ahora el escritor ha querido confesar su secreto mejor guardado para seguir queriéndose como el primer día. A pesar de los años, el tiempo no parece haber pasado por ellos y el motivo es sencillo. "Nos gustamos", ha asegurado sencillo el televisivo.

Juan, que se encuentra promocionando su nueva obra, ha sido sincero al respecto. Tras su paso por diferentes platós de televisión, no es de extrañar que le pregunten por algo más que simplemente su faceta más profesional. Así es como ha contado lo que mantiene su matrimonio.

Todo ocurrió en Y ahora Sonsoles, el espacio de las tardes de Antena 3. En este, Sonsoles Ónega, su presentadora, no dudaba en preguntarle por su matrimonio con la también presentadora de La Roca. Así, Val explicaba que aunque él no era "nadie" para dar consejos, se encuentra muy feliz con su vida actual.

"Es mucho más simple de lo que parece: nos gustamos", comentaba con tranquilidad. Unas palabras que provocaban una oleada de aplausos, pero que el escritor quería matizar: "Hay cantidad de matrimonios que no se gustan".

Ambos llevan ya juntos desde hace 25 años, y entre los dos hay una clara complicidad: "Nos gustamos y nos reímos. Si no te gusta tu pareja y no te ríes". Además, ha explicado que en este nuevo libro muchos de los detalles están inspirados en su propia relación: "Yo me documento de lo que vivo".