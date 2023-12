Un comunista ruso presenta su candidatura para competir contra Putin tras el rechazo a la aspirante pacifista

El comunista Nikolái Jaritónov se convirtió hoy oficialmente en aspirante a la Presidencia rusa al presentar sus documentos ante la Comisión Electoral Central (CEC), que ya rechazó a una candidata opositora que se opone a la guerra en Ucrania. Jaritónov, de 75 años, fue respaldado como candidato presidencial el pasado sábado durante el congreso del Partido Comunista de Rusia (PCR), que apoya la campaña militar en el país vecino.

El comunista ya participó en las elecciones presidenciales rusas de 2004 en los que ocupó el segundo lugar con el 13,69 % de los votos. Se espera que la CEC registre a Jaritónov como candidato, aunque el diario digital Meduza informa hoy de que la administración del Kremlin no está contenta con la negativa del líder comunista, Guennadi Ziugánov, de participar en los comicios.

La Administración presidencial asegura que Ziugánov tomó esa decisión sin consultarles, aunque otras fuentes apuntan a que pudo haberlo acordado bajo mesa con el propio presidente y candidato oficialista, Vladímir Putin, que lleva en el poder desde el año 2000. Ziugánov, de 79 años, ha llegado a la conclusión de que ya no participará en las presidenciales de 2030, por lo que no quiere ser un simple convidado de piedra en la reelección de Putin por otro mandato de seis años.

"No quiere marcharse con una mala nota y es comprensible. Es un político que es consciente de que en medio de una guerra no puedes realizar una auténtica campaña electoral y tampoco quiere limitarse a ser una mera estadística. No recibió garantías de un buen resultado", señala una fuente cercana al Kremlin.

La designación de Jaritónov, un candidato que no causará problemas, según la Presidencia, ha sentado mal entre las bases comunistas, ya que lo ven como alguien casi completamente desconocido. Por el mismo motivo el líder de Gente Nueva, Alexéi Necháev, también declinó participar y propuso en su lugar a Vladislav Davankov, de 39 años.

La CEC apartó de la carrera presidencial a la periodista Yekaterina Duntsova, crítica con el Kremlin y la campaña militar rusa en Ucrania, aunque ésta manifestó su intención de recurrir la decisión de la comisión. Aún no ha sido rechazado definitivamente otro candidato pacifista, Boris Nadezhdin, quien fue nominado candidato por el partido Iniciativa Cívica.

Según informa Meduza, el Kremlin descartó la posibilidad de que concurra a las elecciones cualquier candidato que abogue abiertamente por la paz en Ucrania. Putin, de 71 años y cuya gestión es aprobada por el 80 % de los rusos, según las encuestas oficiales, debería ganar las elecciones con más votos que en 2018, cuando sumó más del 76% de los sufragios.