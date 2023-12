El padre de Irene Villa, ingresado en estado grave

Irene Villa está viviendo unas Navidades muy complicadas, porque su padre, Luis Alfonso, está desde el pasado día 22 ingresado en estado grave en la UCI del Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla debido a una pancreatitis biliar aguda.

"Papi, tus siete nietos, amigos, familia, tus dos hijas y tu perrita Mía, te estamos mandando toda nuestra energía para que superes este nuevo revés. Como dice Vir, eres un Villa! La fuerza y resiliencia nos acompañan! Estás de nuevo en manos de los mejores médicos en el mejor lugar, donde nos han salvado la vida más de una vez a cada uno! El gran Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla", anunció la periodista.

Además, la activista admitía que los médicos no les han querido "dar falsas esperanzas". "Este episodio es duro, una pancreatitis biliar aguda, problemas respiratorios, con todo lo que has ido superando, es bastante grave y las estadísticas alarmantes pero como dice tu nieto Carlos, 'las estadísticas no van con nosotros, ¿qué probabilidad hay de sobrevivir a una bomba? Tú lo hiciste y el abuelo también sobrevivirá", continuaba.

Además, terminaba pidiendo "un milagro de Navidad" que perece haberse cumplido. Así, el día de Navidad, Irene actualizaba el estado de salud de su padre: "Pedí lo mismo que mi padre hace 32 años: 'que salgamos del Gómez Ulla andando'. Y hoy ha ocurrido el milagro de Navidad: extubación. Con cautela, pero feliz. Gracias por todo el apoyo, lo siento muy dentro".