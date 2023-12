Uno de los padres de Aitana, la primera 'influencer' de España creada a partir de IA: "Su valor añadido es que no existe"

Aitana López es exuberante. Su pelo rosa contrasta con sus profundos ojos marrones y una piel de porcelana que podría ser la envidia de muchos. En sus fotos, la playa y el deporte son una máxima. Amante de looks deportivos y desenfadados, Aitana tiene una cara perfecta y se define como "gamer de corazón y amante del fitness" en Instagram, donde acumula más de 240 mil seguidores y tiene como principales competidoras a figuras como Jessica Goicoechea o Esther Expósito. Aitana no es real.

La joven modelo es la primera influencer de España creada con inteligencia artificial. "Su valor añadido es que no existe", dice con seguridad uno de sus creadores, Rubén Cruz, que junto a Diana Núñez ha lanzado la empresa de modelos The Clueless. Y ella no es la única. Maia, una joven argentina de pelo platino, es la segunda influencer y en enero llegará la tercera, Layla, originaria de México y modelo curvy.

Aunque la historia de estos dos jóvenes creativos catalanes es más típica que todo lo que les ha ocurrido después. Ambos fundaron una agencia de comunicación, Benana, pero a principios de año vieron cómo el trabajo escaseaba. "Empezamos a pensar y pensar... nos dimos cuenta de que las marcas no podían asumir el coste de contratar a modelos, fotógrafos, localizaciones o, incluso, un post de Instagram", cuenta Cruz. "Decidimos generar nuestros propios influencers y comenzamos con Aitana. Así creamos The Clueless", agrega.

Aitana López, modelo creada por IA. The Clueless

En tan solo unos meses, Aitana, que puede facturar hasta 10.000 euros por trabajo, según detallan, contaba con miles de seguidores en la conocida red social y muchos de ellos, en principio, ignorantes de que la joven era un producto creado y no una persona real. "Aitana recibe cientos de mensajes. En mi vida he visto tantas fotos de penes", dice Cruz entre risas. "Cuando la gente se ha dado cuenta de que no es de verdad han bajado, pero siguen escribiéndola", relata. Y pese a que la tentación de no haber revelado que era una persona creada por IA estaba ahí, tanto Cruz como Núñez decidieron desde el principio poner las cartas sobre la mesa y revelar su origen.

La joven de pelo rosa no solo recibe mensajes, sus seguidores también comentan sus post con devoción para resaltar, sobre todo, su belleza. En ellos, Aitana muestra las cosas que supuestamente hace en su vida diaria. Desde deportes hasta viajes, incluso pide recomendaciones a través de sus historias. "Es una mujer fuerte y decidida, independiente y generosa a la hora de ayudar a los demás. Con audacia y autenticidad, afronta los retos y expresa su opinión sin reservas, aunque su humor complicado y su egocentrismo hacen que en ocasiones sea difícil arrancarle una sonrisa, mostrando su complejidad", reza la descripción de la joven en la página web de la empresa. Aitana tiene personalidad.

"Somos unos niños pequeños jugando con algo que no ha hecho nadie"

Pero ¿cómo se crea una modelo a través de la inteligencia artificial? "Aún estamos en ello", afirma rotundo Cruz, que constantemente habla con ese tono de la persona que aún no se cree lo que le está pasando. Su próximo reto: que pueda moverse. Cruz cree que será algo que estará listo "en unos cuatro meses": "Ya hemos conseguido que mueva un poco la cara, que guiñe un ojo". Aunque reconoce que es algo tremendamente difícil. "La IA, para hacer una vídeo de 15 segundos, puede necesitar 1000 fotos iguales y ella misma no las genera", reconoce.

El poder de las máquinas

Aunque para Cruz y Núñez todo pueda parecer un reto, el creativo admite que tanto él como su compañera son "unos niños pequeños jugando con algo que no ha hecho nadie". "Sigo viendo esto como un juego, de ver qué pasa, de probar esto o aquello...", añade con entusiasmo.

Así, Aitana, como persona, va más allá de unas pocos fotos y posados. "Tardamos unos dos meses en tener claro quién iba a ser", desgrana Cruz, a la vez que apunta a que a la hora de escoger la cara, el físico, "hay que buscar fotos de quien te guste, de a quién quieres que se parezca". En el caso de querer que una influencer de este tipo responda por una marca concreta, "hay que ver cuáles son los valores de la misma, lo que quiere el público, qué tipo de contenido". A partir de ahí, las máquinas hacen el resto. "Metes imágenes visuales y la máquina va generando nuevas hasta que llega un punto que te crea unas cuantas. Después, haces que esa cara y ese cuerpo se vaya repitiendo (educas a la inteligencia artificial)", explica, que deja claro que, como con cualquier modelo, el último paso viene de la mano de Photoshop.

"Hemos tenido reuniones con unos asiáticos para que se convierta en la imagen de un asistente de Google o Apple, que aparezca como un holograma"

Más allá de Aitana, tanto Maia como las "modelos de stock" (desconocidas para catálogos) que crea The Clueless ya están inmersas en proyectos con distintas marcas. Según Cruz, "la empresa está yendo muy bien", aunque señala que aún no cobra mucho dinero y que están en proceso de sacar rédito de la inversión inicial, aunque en la empresa tan solo hay unos cinco o seis trabajadores, los programas y máquinas para realizar este trabajo son muchos. Eso sí, estos creadores no desvelan cuáles.

Uno de los creadores retoca fotos de Maia. The Clueless

"Crear una IA es un mundo. Veo presupuestos con muchos ceros, dinero que no cobraría ni en toda mi vida. Nos está yendo bien pero nos irá muy bien dentro de unos meses", sentencia. "Yo no entiendo nada", dice claro sobre el éxito de la empresa, en la que no cesan de investigar para seguir dando pasos más allá en el mundo de la inteligencia artificial. Como por ejemplo, que Aitana se convierta en la cara de un asistente virtual. "Hemos tenido reuniones con unos asiáticos para que se convierta en la imagen de un asistente de Google o Apple, que aparezca como un holograma", desvela. El potencial de la joven no tiene límite y su éxito tampoco.

Los peligros de la IA

Y si hay que preguntarle a Cruz si su actual medio de vida debería estar regido por normas y leyes, no duda. "A mí no me vendría bien ahora mismo", comenta jocoso. "Reconozco que hay temas arduos, como que se pueden hacer niños o desnudar a gente, como la pasó a Laura Escanes. Esto es muy duro. A nosotros nos envían imágenes de Aitana desnuda todo el rato, pero da igual, ella no existe. Hay gente muy mala que hace cosas muy turbias", concreta.

Es más, de los 100 emails que puede recibir la empresa al día para ofrecer trabajo a Aitana, "30 son para explotar a las modelos sexualmente y 20 para que participen en Onlyfans". "Los otros 50 emails que recibimos son para empresas serias que cuando conocen el presupuesto se echan para atrás", sentencia Cruz.

Esto no es óbice para que las modelos ya estén a tope en campañas que aparecerán en 2024. Además, en enero, la empresa lanzará una nueva sorpresa sobre la famosa influencer. Aunque, a diferencia del origen de Aitana, habrá que esperar para conocerla.