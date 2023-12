La película 'Solo en casa' se hace realidad: un niño de 6 años aterriza en otra ciudad al subirse en el avión equivocado

Un error cometido por la aerolínea low cost estadounidense Spirit Airlines ha hecho que un niño de 6 años se convierta por unas horas en Macaulay Culkin (Solo en Casa). Según ha publicado el New York Post, la compañía montó a un menor de 6 años no acompañado en el avión incorrecto. El niño debía aterrizar en Fort Mayers (Florida) para pasar la navidad con su abuela, pero aterrizó en Orlando, a 350 kilómetros de su destino inicial.

La abuela, María Ramos, aparentemente preocupada al ver que su nieto no llegaba, preguntó por Casper y fue ahí cuando le comunicaron que no viajaba en el avión. La abuela entró en pánico y se enfrentó a las azafatas que le aseguraron que con ellas no había viajado ningún niño, aunque la maleta del pequeño sí que llegó al aeropuerto esperado.

Después de algunos minutos de caos, los trabajadores de Spirit Airlines localizaron a Casper en el aeropuerto de Orlando, a cuatro horas en coche de Fort Mayers. La abuela y los padres del pequeño han expresado su indignación a la cadena estadounidense Wink-TV, que no comprenden "cómo ha podido suceder algo así" si ellos rellenaron toda la documentación y siguieron todos los pasos necesarios.

"No entiendo cómo ha podido suceder esto y cómo ha terminado mi nieto en Orlando. ¿Acaso lo bajaron del avión a Fort Mayers? ¿La azafata lo dejó solo después de recibir la documentación? ¿Se subió él al avión equivocado o lo subieron?", planteaba la abuela.

Por otro lado, la aerolínea ha señalado en un comunicado en su página web que están llevando a cabo "una investigación interna" para descubrir "qué ha pasado". Además, ha pedido disculpas a la familia por esa "terrible experiencia".