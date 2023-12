Los comedores sociales de Madrid servirán como puntos de integración laboral

Los comedores sociales gestionados por la Comunidad de Madrid funcionarán como puntos de integración laboral y de acceso a recursos público. Además, el Gobierno regional aumentará las plazas de los cuatro centros distribuidos por la región, según ha explicado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, durante la visita de este martes a uno de los puntos de reparto de alimentos de la región.

"Queremos transformar estos comedores. Con el papel de los trabajadores sociales se podrá actuar directamente sobre la situación de aislamiento de estas personas y sobre su inserción laboral y social", ha detallado Dávila. Para lograr este objetivo, el Gobierno regional ha activado recientemente el programa Promoción de la Acción Social. El programa se implementó en julio y ha conseguido guiar ya a 46 usuarios, según los datos aportados por la Comunidad de Madrid.

En los cuatro comedores sociales que gestiona directamente el Ejecutivo autonómico se incorporará un equipo de trabajadores sociales, quienes podrán realizar una valoración personalizada de cada caso, estudiando sus situaciones y capacidades e identificando las dificultades y limitaciones que presentan. Tras esta primera evaluación, los profesionales podrán orientar a estos ciudadanos sobre los recursos públicos disponibles y los pasos para acceder a ellos. La finalidad es "mejorar la situación y calidad de vida de las personas a las que asisten", según exponen desde la Consejería.

Personas como José, de 58 años, acuden a diario a centros como el situado en la calle Canarias, en el distrito de Arganzuela, por dificultades económicas. "Desde 2010 he pasado por varios comedores sociales. Me quedé sin trabajo durante mucho tiempo y también he tenido varios problemas de salud, como un cáncer de colon. He tenido trabajillos en muchos sitios, pero con mi edad ya nadie te quiere contratar", comenta.

Marisa y José son un matrimonio que también acuden al comedor. Marisa opina que la atención en el centro es la mejor posible: "No es solo venir a comer aquí, sino también el trato humano. Estás arropado por los colaboradores. Nosotros perdimos a nuestros hijos, pero hemos encontrado una familia en este sitio", narra esta pareja.

La Red de Comedores de la Comunidad de Madrid ofrece un total de 3.000 menús al día, para más de 1.000 ciudadanos en situación de vulnerabilidad. En total, estos dispositivos han ofrecido en 2023 más de un millón de servicios de comida. En la línea de seguir reforzando este servicio, Dávila ha anunciado que a lo largo de 2024 las plazas de comedor social se incrementarán con 80 nuevas. Para ello se va a destinar runa inversión de cuatro millones que permitirán pasar de las 1.072 actuales a las 1.152.

Desde la Dirección General de Servicios Sociales e Integración también se ha activado un nuevo Programa de Transporte de Alimentos a los más vulnerables, para acercar a los hogares de ciudadanos con problemas de movilidad los platos que ofrecen estos comedores, con una ampliación de horarios de entrega de forma gratuita y la posibilidad de reparto de menús recién cocinados.