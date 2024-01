Pictogramas para denunciar la violencia sexual a mujeres con discapacidad: "No poder contarlo es la desprotección absoluta"

“El 84’74% de la violencia que se ejerce contra mujeres con parálisis cerebral es sexual”, afirma Ángeles Blanco, delegada de Derechos Humanos y coordinadora de Incidencias de Confederación Aspace. La gran mayoría de estas mujeres tiene grandes necesidades de apoyo a nivel físico y de comunicación. Son mujeres con necesidad de apoyo en todas sus actividades de la vida diaria que además utilizan un sistema de comunicación alternativa y aumentativa. Ser mujeres dependientes las coloca en situación de vulnerabilidad, puesto que su agresor puede ejercer la violencia sexual durante la prestación del apoyo que necesita.

Es habitual que el mundo de la mujer con parálisis cerebral quede reducido al ámbito familiar e institucional, ya sea la institución en la que vive o a la que acude varias horas al día. Lo más frecuente es que sean las personas del ámbito familiar e institucional las que ejercen esta violencia sexual. Se trata pues de agresores que están en el entorno más cercano de la mujer con parálisis cerebral: familiares, profesorado, voluntariado, profesionales de referencia, etc.

Algunos de los pictogramas referidos a distintos lugares donde se puede ejercer la violencia sexual. Cedida por Aspace

El escenario es todavía más complejo. A esta confluencia: género y discapacidad con grandes necesidades de apoyo se une la tendencia generalizada a verlas como seres asexuados a quienes se les niega su sexualidad, lo que provoca en muchos casos que ni tengan conocimientos de dicha sexualidad. Por eso sucede que hay mujeres con parálisis cerebral que ni siquiera son conscientes de lo que está sucediendo cuando son víctimas de violencia sexual.

Incluso en un escenario más cercano al ideal donde la mujer tiene un conocimiento previo para realizar una detección precoz de la violencia sexual que puede llegar a sufrir, ¿cómo lo transmite si tiene necesidades de comunicación? Lo mismo sucede si la mujer ya ha sido víctima de violencia sexual y tiene necesidad de comunicación, ¿cómo cuenta lo que le ha pasado? Según cifras de Aspace, el 98% de las mujeres con parálisis cerebral tienen disartria: dificultad en la articulación de las palabras.

Muchas de estas mujeres emplean pictogramas como sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación, pero hasta hoy estos pictogramas apenas incluían imágenes relacionadas con la violencia sexual. Sería como si en lengua de signos no existieran signos para referirse a la violencia sexual. Y si no existen los signos, cómo puedes contarlo.

En el canal de violencia que tiene Aspace han recibido numerosas consultas de mujeres con parálisis cerebral que han sido víctimas de violencia sexual. “En el primer caso que tuvimos y fuimos a juicio”, explica Ángeles, “la mujer no tenía manera de explicar lo que le había pasado. No había nada, solo existía un pictograma de tocamiento y otro de violación por vía vaginal en un contexto muy determinado”. Unos pictogramas que resultaron insuficientes “Sobre todo porque los casos que hemos recibido son de violencia sexual digital, anal u oral, por ejemplo, y de eso no había nada”, sigue Ángeles. Así que, a partir de los relatos de las mujeres, Aspace se alió con el Centro Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa para diseñar los pictogramas sobre violencia sexual que acaban de presentar. “No tener los pictogramas implica no poder contarlo a tu entorno ni en el proceso judicial, es la desprotección absoluta”, denuncia Ángeles.

Con los pictogramas no es suficiente, por eso el proceso de formación que se está realizando desde Aspace es indispensable. Por un lado, están haciendo una formación de formadores para llevar los pictogramas y cómo usarlos a todas las asociaciones de parálisis cerebral del país. Por otro, se ha hecho ya una formación a jueces y fiscales, y están a punto de comenzar la formación de los abogados. De poco sirven los pictogramas si no hay cambios en el terreno de la justicia, donde hasta hace muy poquito se creía que la mujer con parálisis cerebral y dificultades de comunicación no tenía capacidad intelectual, cuando no es así. “Lo primero que hubo que cambiar fue eso, reconocer la comunicación alternativa y aumentativa como un medio válido en el terreno judicial”, recuerda Ángeles, “y ahora viene el generar las herramientas como los pictogramas, que siempre han sido el medio más cuestionado por desconocimiento”. La comunicación aumentativa y alternativa no estuvo reconocida en España hasta el año pasado.

Algunos de los pictogramas sobre las distintas formas en que se puede producir la violencia sexual. Cedida por Aspace

Los pictogramas de Aspace incluyen:

Autores potenciales del hecho delictivo: padre, padrastro, profesor, fisioterapeuta, monitor, cuidador, etc.

padre, padrastro, profesor, fisioterapeuta, monitor, cuidador, etc. Lugares de comisión de la violencia sexual: baño adaptado, dormitorio, tumbada en la cama, piscina, boccia, etc.

baño adaptado, dormitorio, tumbada en la cama, piscina, boccia, etc. Formas de agresión sexual: chupar, grabar actos íntimos, masturbación, masturbarse delante de la persona, agresión sexual oral, violación anal, etc.

chupar, grabar actos íntimos, masturbación, masturbarse delante de la persona, agresión sexual oral, violación anal, etc. Zonas del cuerpo: lengua, cara, barbilla, puños, brazos, pecho, culo, vagina, pene, etc.

La intención con todos estos pictogramas es que “sea como sea la violencia sexual puedan contarla”, dice Ángeles.