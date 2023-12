Tu horóscopo diario: domingo 24 de diciembre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 24 de diciembre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te espera una Nochebuena feliz, y es posible que no te lo parezca en un principio porque la primera mitad del día va a tener bastante ajetreo y te sentirás un poco crispado o malhumorado. Sin embargo, todo irá evolucionando a mejor según avancen las horas hasta convertirse en un día mucho más feliz e ilusionante.

Tauro

Hoy vas a notar más que nunca la influencia afortunada de Júpiter porque te va a traer una Nochebuena mucho más feliz de lo que realmente esperabas y acompañada de sorpresas positivas. Es un día de sueños realizados, pero lo más importante es que no lo tenías previsto o en todo caso te esperabas bastante menos.

Géminis

Si te ha ocurrido alguna vez que tienes que ir a un sitio al que no te apetece nada ir, pero no tienes más remedio, aunque luego cuando vas encuentras allí la felicidad y descubres que es lo mejor que has podido hacer en la vida, algo así te sucederá en esta Nochebuena, en la que al final vivirás una noche realmente mágica.

Cáncer

Ha llegado ya la Nochebuena y este día va a despertar en ti mucha melancolía e incluso te dominarán las emociones negativas, pero eso solo ocurrirá a lo largo de la primera mitad del día, porque luego todo va a ser muy diferente y vivirás momentos de felicidad y de unión con tus seres queridos que no esperabas tener.

Leo

Hoy tendrás un día magnífico porque tus sueños se van a cumplir y además, paralelamente con la celebración de la mágica Nochebuena, en la que te sentirás todo un rey, rodeado del cariño y admiración de tus seres queridos, también vas a recibir buenas noticias sobre un asunto que te estaba preocupando mucho.

Virgo

Llegamos a esta Nochebuena con una influencia astrológica muy favorable que te conducirá a vivir un día feliz a poco que tú pongas algo de tu parte. Sin embargo, debes tener cierto cuidado con los choques o discusiones familiares o quizás la noche más importante del año podría no terminar todo lo bien que deseas.

Libra

Este será uno de los signos más favorecidos por los astros para este día de Nochebuena, en el que a poco que pongas tan solo un poquito de tu parte podrás vivir momentos de gran felicidad y armonía, así como sentir el cariño de tus seres queridos en mayor medida de lo que esperabas. Conflictos que al fin se resuelven.

Escorpio

Gracias a la armonía reinante sobre nuestros cielos, hoy podrás vivir un feliz día de Nochebuena en la que se hará realidad lo que deseas dentro de tu corazón. El destino te está poniendo una gran oportunidad para ser feliz y transformar tus sueños en realidad, y hoy más que nunca vas a ser consciente de tu gran suerte.

Sagitario

Te espera un día de Nochebuena atípico, aunque no por ello menos feliz. Te esforzarás por celebrarlo junto a la persona que más quieres y, si te es posible, alejarte de fatigosos protocolos y grandes reuniones familiares. Desearás por encima de todo sentirte libre e independiente, aunque sin desairar a los que te quieren.

Capricornio

Alguien que es muy especial para ti, o que es incluso su amor secreto, no estará hoy a tu lado o no hará aquello que esperabas, precipitando en tu interior un profundo desengaño. Pero los planetas forman contactos armónicos y si esa persona te ha dado la espalda es porque realmente no te conviene y debes sacarla de tu vida.

Acuario

Los planetas forman aspectos muy favorables y eso te permitirá sobre todo vivir la Nochebuena como realmente deseas y no tener que someterte a protocolos y rituales que en realidad no van contigo. Vas a tener una noche feliz, pero no te someterás a lo que otros te indiquen que debes hacer, aunque tampoco los rechazarás.

Piscis

Tu karma siempre es dar, servir, ayudar a otros, renunciar a tus sueños para que los demás puedan realizar los suyos, y eso es exactamente lo que vas a hacer en este día de Nochebuena, porque tu felicidad está en ver a los tuyos felices, y tus sueños se hacen realidad cuando ellos consiguen los suyos. Tendrás un día muy especial.