La ONCE reparte dos millones de euros en Girona con el Eurojackpot

ONCE

El Eurojackpot de la ONCE dejó un premio de casi dos millones de euros en Girona este viernes. El afortunado ha ganado el premio de segunda categoría de esta lotería europea, con cinco aciertos más un sol.

El agente vendedor de la ONCE Napoleón Rodríguez es quien repartió la fortuna al vender el boleto del Eurojackpot premiado con 1.976.194 euros. Napoleón, persona con discapacidad como los 2.400 vendedores de la ONCE en Cataluña, vende productos de juego de la ONCE de lunes a viernes en la Estación de Tren de Girona.

El Eurojackpot se comercializa en España y en otros países del espacio económico europeo. Consiste en acertar cinco números de 50 números posibles y dos soles de entre 10.

Otro gran premio

Según recordó la Delegación de la ONCE en Cataluña en una nota, el Eurojackpot de la ONCE dejó 38 millones de euros en Girona, el premio más grande repartido nunca por la ONCE en Cataluña hasta el 2020. Fue el 7 de agosto. El afortunado o afortunada ganó el premio de primera categoría: cinco aciertos más dos soles.

La agente vendedora de la ONCE Rosa Pinto fue quien llevó la suerte a Girona. Vendió el boleto del Eurojackpot premiado con 38.145.589,70 euros.