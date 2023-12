Alex Batty confiesa que mintió para proteger a su madre y que se educó leyendo los libros de Harry Potter "20 veces"

El joven Alex Batty, cuya historia se hizo mundialmente famosa tras haber pasado varios años secuestrado por su madre y su abuelo, ha roto su silencio tras regresar a Inglaterra con su tutora legal, su abuela.

El chico, de 17 años, ha concedido una entrevista a The Sun, en la que revela que mintió sobre los detalles de su fuga para proteger a su madre y a su abuelo de la policía.

En su entrevista, Batty revela que inventó una historia sobre su supuesto viaje de cuatro días, con la esperanza de que eso evitara que las autoridades localizaran a sus secuestradores.

"He estado mintiendo para intentar proteger a mi madre y a mi abuelo, pero me doy cuenta de que probablemente los atraparán de todos modos", dijo. "No me perdí. Sabía exactamente adónde iba", añadió.

Además, Batty ha revelado algunos detalles de su vida tras su secuestro. Por ejemplo, que no fue escolarizado: "Durante todo mi tiempo fuera, nunca asistí a la escuela ni un solo día", dijo.

"Esa es una de las peores cosas que me ha pasado durante todo esto: no tener una educación adecuada", dijo el menor, que confesó que se mantuvo educado gracias a los libros de Harry Potter.

"Estoy obsesionado con él y debo haber leído cada uno de los libros al menos 20 veces. Lo llevaba a todas partes a pesar de que era enorme y ocupaba mucho espacio. Son libros increíbles", dijo.

"Mi pasatiempo principal era leer porque en la mayoría de los lugares donde estábamos no podíamos conseguir WiFi", agregó.