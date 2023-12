Emma García, sobre la Navidad: "Me gusta, aunque hay momentos que son tristes y se echa mucho en falta a la gente que no está"

Nochebuena y Navidad son dos de los días del año en los que más se unen toda la familia y seres queridos. Sin embargo, hay quien se ve obligado a trabajar durante estas fiestas festivas, como así ha sido el caso de Emma García. La presentadora será la encargada de entretener a todos los espectadores durante los momentos previos a la celebración.

Una función, que aunque podría parecer lo contrario, para ella no es "un mal plan" y, de hecho, está acostumbrada. Así se lo ha confesado en exclusiva a Lecturas en una charla íntima en la que ha explicado cómo se vive la Nochebuena en su casa.

"Tengo mucha suerte porque llego justa de trabajar, con estos programas. Echo una mano en todo lo que puedo, pero no me cargo con todo el mogollón", ha explicado. Y es que, entre risas, la periodista ha asegurado que en lo único en lo que no puede ayudar es en la cocina porque es "un desastre". Por eso su marido, Aitor, es el encargado de ello.

Para Emma, aunque la Navidad sea un momento de reunión, para ella no son del todo felices, pues no puede evitar recordar a quienes no están: "Me gustan las Navidades, aunque hay momentos que son tristes y se echa mucho en falta a la gente que no está. La Nochebuena siempre ha sido muy especial. Llevas a las personas que faltan en el pensamiento". En su caso, su aita, su padre, es en quien más piensa: "Según pasa el tiempo, más me acuerdo de él. Intento hacerlo con una sonrisa y agradecida".

Ahora, Emma confía en todo momento en su marido, y es con él con quien siempre suele pasar, cuando el trabajo le permite, las fiestas. Ambos llevan juntos desde los 16 años, por lo que se entiende a la perfección. Como así ha explicado, su amor se basa en una "fe ciega": "Es muy apañado si no, ¿crees que iba a estar tanto tiempo con él? Me lo he cogido muy completo?".

Por ello, es el que se encarga de la cocina, a la que le "pone mucho cariño". Pero no solo en la cocina, Aitor, como el resto de su familia, la apoya en todo momento. Por ello, aunque no pueda verlos este 24 de diciembre, sabe que estarán con ella de una manera u otra.